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Türkiye ve Finlandiya'dan BM'de Önemli Görüşme

BM Daimi Temsilcisi Yıldız ve Finlandiyalı mevkidaşı Kalkku, Antonio Guterres ile buluşarak ara buluculuk konusunu ele aldı.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 01:26
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 01:26
Türkiye ve Finlandiya'dan BM'de Önemli Görüşme

Türkiye ve Finlandiya'nın BM Görüşmesi

Birleşmiş Milletler (BM) Arabuluculuk Dostları Grubu'nun eş başkanları, Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız ve Finlandiyalı mevkidaşı Büyükelçi Elina Kalkku, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmenin Detayları

Görüşme sonrasında Yıldız, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, BM Arabuluculuk Dostları Grubu olarak birlikte çalışarak ara buluculuğun önemini konuştuklarını belirtti.

Ayrıca, Yıldız, Dostlar Grubu'nun "Gelecek Paktı"nı nasıl destekleyebileceği yönünde fikir alışverişinde bulunduklarını da sözlerine ekledi.

Bu görüşme, BM'nin uluslararası barış ve güvenliği sağlama çabaları açısından büyük bir önem taşıyor.

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