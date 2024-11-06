Türkiye ve Gine Arasında Yükseköğretim Alanında İşbirliği Anlaşması

Türkiye ve Gine Arasında Yükseköğretim İşbirliği Anlaşması

Türkiye ve Gine, yükseköğretim alanında işbirliği anlaşması imzaladı. Bu anlaşma, iki ülke arasında bilgi paylaşımını artırarak yükseköğretim ve bilimsel araştırma alanındaki işbirliğini geliştirmeyi hedefliyor.

Gine Heyetinin Ziyareti

Gine Dışişleri, Afrika Entegrasyonu ve Yurtdışında Yaşayan Gineliler Bakanı Morissanda Kouyate ve beraberindeki heyet, Yükseköğretim Kurulu’nu (YÖK) ziyaret etti. Ziyaret sırasında, "Yükseköğretim Kurulu ile Gine Yükseköğretim, Bilimsel Araştırma ve İnovasyon Bakanlığı Arasında Yükseköğretimde İşbirliğine Yönelik Mutabakat Zaptı" imzalandı.

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar'ın Açıklamaları

YÖK Başkanı Erol Özvar, imza töreninde yaptığı konuşmada, uluslararasılaşma hedefleri doğrultusunda işbirliklerini güçlendirmeye devam ettiklerini belirtti. Özvar, "Öğrenci hareketliliğinin artmasına yönelik çalışmalara devam edeceğiz. Türkiye’nin cazibe merkezi olma hedefimiz var," diyerek Gine ile bilim ve teknoloji alanlarında daha yakın işbirliği yapma isteklerini dile getirdi.

Bakan Kouyate'nin Mesajı

Bakan Kouyate, "Gine ve Türkiye arasında sadece bir işbirliği değil, aynı zamanda bir kardeşlik bağı bulunmaktadır. Her alanda işbirliğimizi güçlendirmekten mutluluk duyacağız," ifadelerini kullandı.

Mutabakatın Kapsamı

Bu mutabakat zaptı, yükseköğretim ve bilimsel araştırmalarla ilgili alanlarda işbirliğini kolaylaştırmayı, yükseköğretim kurumları arasında akademik ve bilimsel değişimleri düzenlemeyi amaçlıyor. Ayrıca, öğrenci, akademik personel ve araştırmacı hareketliliğini teşvik etmeyi de içermektedir.

İki ülke arasında, yükseköğretim, bilimsel araştırma ve yenilikçilikle ilgili yasalar, düzenlemeler ve sistemler hakkında bilgi alışverişi yapılacak ve kısa süreli araştırma programlarına katılım teşvik edilecektir. Anlaşma çerçevesinde, eğitim kursları, seminerler, sempozyumlar ve konferanslar düzenlenirken, yükseköğretim kurumları arasında ortak diploma programları da oluşturulacaktır.