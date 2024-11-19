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Türkiye ve Hollanda Arşiv İşbirliği Protokolü İmzalandı

Türkiye ve Hollanda, arşiv işbirliği protokolünü Lahey'de imzaladı. Törende önemli belgeler ve iki ülke ilişkileri vurgulandı.

Yayın Tarihi: 19.11.2024 23:26
Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 23:43
Türkiye ve Hollanda Arşiv İşbirliği Protokolü İmzalandı

Türkiye ve Hollanda Arşiv İşbirliği Protokolü Lahey'de İmzalandı

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı ile Hollanda Ulusal Arşivleri arasında işbirliği protokolü, Lahey'de düzenlenen bir törenle imzalandı. Tören, Hollanda Devlet Arşivleri'nde gerçekleştirildi.

İmza Töreninin Detayları

Protokolü Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı Muhammet Ahmet Tokdemir ve Hollanda Ulusal Arşivleri Başkanı Afelonne Doek imzaladı. Törende konuşan Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Selçuk Ünal, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 5 asırlık geçmişinden bahsetti. Ünal, arşivlerde bulunan önemli belgelerin ve kaynakların, Türkiye ile Hollanda arasındaki derin ilişkilerin zenginliğini yansıttığını belirtti.

Konferans ve Tarihi İlişkiler

Protokol vesilesiyle düzenlenen konferansta, Dr. Alaeddin Tekin Türkiye-Hollanda ilişkilerinin tarihsel boyutunu ele alırken, Dr. Rosanne Baars Osmanlı-Hollanda diplomatik ilişkilerinde kadınların konumu hakkında bir sunum gerçekleştirdi. Törene, Amsterdam'da düzenlenen belge takdim törenine katılan Osmanlı-Hollanda diplomatik ilişkilerinin tarihi mirasçısı Testa ailesi üyeleri de iştirak etti.

Önemli Belgenin Hediye Edilmesi

İmzalanan protokol kapsamında, 1815 yılında Gaspar Testa'nın Hollanda'nın İstanbul temsilcisi olarak atanmasına ilişkin güven mektubunun üçüncü orijinal nüshası, Hollanda Arşivlerine hediye edildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı ile Hollanda Ulusal Arşivleri arasında işbirliği...

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı ile Hollanda Ulusal Arşivleri arasında işbirliği protokolü, Lahey'de düzenlenen törenle imzalandı. Hollanda Devlet Arşivleri'nde gerçekleştirilen törende, Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı Muhammet Ahmet Tokdemir (solda) ve Hollanda Ulusal Arşivleri Başkanı Afelonne Doek (sağda), işbirliği protokolüne imza attı.

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı ile Hollanda Ulusal Arşivleri arasında işbirliği...

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı ile Hollanda Ulusal Arşivleri arasında işbirliği protokolü, Lahey'de düzenlenen törenle imzalandı. Hollanda Devlet Arşivleri'nde gerçekleştirilen törende, Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı Muhammet Ahmet Tokdemir (solda) ve Hollanda Ulusal Arşivleri Başkanı Afelonne Doek (sağda), işbirliği protokolüne imza attı.

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