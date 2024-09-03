Türkiye ve IKBY Arasında İlişkilerin Güçlendirilmesi

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi IKBY'de Temaslarda Bulundu

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan, Erbil'de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin detayları, Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) resmi web sitesinde de paylaşıldı.

Türkiye-IKBY İlişkilerinin Değerlendirilmesi

Görüşmede, Türkiye'nin Irak ve IKBY ile ilişkilerinin genel durumu ele alındı. Talabani, Türkiye ile her alanda ilişkilerin daha da güçlendirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Büyükelçi İnan'ın Erbil Temasları

Büyükelçi İnan, Erbil'deki temasları sırasında Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesud Barzani ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ile de bir araya geldi. Ayrıca Irak Türkmen Cephesi'nin (ITC) Erbil Bürosu'nu ziyaret ederek, bölgedeki Türkmen toplumu ile de temaslarda bulundu.