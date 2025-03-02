Türkiye ve İngiltere Ankara'da Suriye İstişareleri İçin Bir Araya Gelecek

Türkiye ve İngiltere, Suriye konulu istişareler için Ankara'da buluşuyor. Diplomatik görüşmelerde önemli konular ele alınacak.

Yayın Tarihi: 02.03.2025 09:46
Güncelleme Tarihi: 02.03.2025 09:46
Türkiye ve İngiltere Ankara'da Suriye İstişareleri İçin Bir Araya Gelecek

Türkiye ile İngiltere arasında yarın Ankara’da Suriye konulu istişareler düzenlenecek. Diplomatic kaynaklardan edinilen bilgilere göre, bu görüşmeler Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz ile İngiltere Dışişleri Bakanlığı Orta Doğu, Kuzey Afrika, Afganistan ve Pakistan'dan Sorumlu Devlet Bakanı Hamish Falconer başkanlığında gerçekleştirilecek.

İstişarelerde, Suriye başta olmak üzere ortak gündemdeki bölgesel konular hakkında fikir alışverişinde bulunulması planlanıyor. Bakan Yardımcısı Yılmaz’ın, istişareler kapsamında Suriye’nin güvenliği, istikrarı ve ekonomik durumu hakkında Türkiye’nin görüş ve beklentilerini muhatabına aktarması bekleniyor.

Görüşmelerde ayrıca, Suriye’deki yönetimin merkezi bir hükümet dahilinde ulusal uzlaşıyı tesis etmeye yönelik adımlarının uluslararası toplum tarafından desteklenmesinin önemi üzerinde durulacak. Ayrıca, Suriye'nin yeniden inşası ve ekonomik kalkınması için yaptırımların ön koşulsuz olarak tamamen kaldırılmasının gerekliliğine de dikkat çekileceği öngörülüyor.

İstişarelerde, Suriye'nin geleceğinde terörizme yer bulunmadığına vurgu yapılacak ve İsrail’in Suriye'nin egemenliğini açık bir şekilde ihlal eden eylemlerinin durdurulması gerektiği konusuna da odaklanılması bekleniyor.

İLGİLİ HABERLER

Yeni Emeklilik Yasası ile Kadınlara Erken Emeklilik Fırsatı

Bakanlıktan 8500 Kişilik Rekor İstihdam Açıklandı

Yeni Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi ile Maaşlardan Kesinti Başlıyor

Pusatlı'da Ramazan Boyunca Ücretsiz Ekmek Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yerli ve Milli Togg Araçları, Askeriye ile Buluştu
2
Senatör Graham, Avrupa'yı Ukrayna'yı Savunmaya Çağırdı
3
Yunanistan'dan Trump'a Sert Tepki: Zelenskiy'ye Tutumu Tehlikeli
4
DMM'den Öcalan İddialarına Yanıt: 'Müzakere Yok'
5
Hindistan ve ABD'den Ramazan Mesajları
6
Anadolu Otoyolu'nda Sis Ulaşımı Engelliyor
7
Elon Musk'a Protestolar: Tesla Mağazalarında Hükümet Verimliliği Tartışmaları

Kahramanmaraş'ta İtfaiye Eri Alım İlanı: 60 KPSS Puanıyla Başvuru İmkanı

Pusatlı'da Ramazan Boyunca Ücretsiz Ekmek Müjdesi

Soma'dan Ramazan'a Özel Bakkal Kart Desteği Başladı

2025 Bayram İkramiyesi: Kestel Belediyesi'nden 10.000 TL Müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Son Dakika Atama Kararları

Akşam 18.00'de Çiftçilere 4.3 Milyar TL Destek Ödemesi Yapıldı

Balıkesir'den 60 Yaş Üstü Vatandaşlara 'Evde Berber Hizmeti'

Trabzon'da Ramazan Boyunca Ücretsiz İftar Sofraları ve Destekler!

Yeni Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi ile Maaşlardan Kesinti Başlıyor

Bakanlıktan 8500 Kişilik Rekor İstihdam Açıklandı

Karadeniz'de 28 Şubat Okul Tatilleri: Hangi İllerde Eğitime Ara Verildi?

Yeni Emeklilik Yasası ile Kadınlara Erken Emeklilik Fırsatı