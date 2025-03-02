Türkiye ve İngiltere Ankara'da Suriye İstişareleri İçin Bir Araya Gelecek

Türkiye ile İngiltere arasında yarın Ankara’da Suriye konulu istişareler düzenlenecek. Diplomatic kaynaklardan edinilen bilgilere göre, bu görüşmeler Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz ile İngiltere Dışişleri Bakanlığı Orta Doğu, Kuzey Afrika, Afganistan ve Pakistan'dan Sorumlu Devlet Bakanı Hamish Falconer başkanlığında gerçekleştirilecek.

İstişarelerde, Suriye başta olmak üzere ortak gündemdeki bölgesel konular hakkında fikir alışverişinde bulunulması planlanıyor. Bakan Yardımcısı Yılmaz’ın, istişareler kapsamında Suriye’nin güvenliği, istikrarı ve ekonomik durumu hakkında Türkiye’nin görüş ve beklentilerini muhatabına aktarması bekleniyor.

Görüşmelerde ayrıca, Suriye’deki yönetimin merkezi bir hükümet dahilinde ulusal uzlaşıyı tesis etmeye yönelik adımlarının uluslararası toplum tarafından desteklenmesinin önemi üzerinde durulacak. Ayrıca, Suriye'nin yeniden inşası ve ekonomik kalkınması için yaptırımların ön koşulsuz olarak tamamen kaldırılmasının gerekliliğine de dikkat çekileceği öngörülüyor.

İstişarelerde, Suriye'nin geleceğinde terörizme yer bulunmadığına vurgu yapılacak ve İsrail’in Suriye'nin egemenliğini açık bir şekilde ihlal eden eylemlerinin durdurulması gerektiği konusuna da odaklanılması bekleniyor.