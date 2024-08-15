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Türkiye ve Irak Arasında Tarihi Askeri İşbirliği Mutabakatı

Türkiye ve Irak, tarihindeki ilk askeri mutabakat zaptını imzaladı. Dışişleri Bakanları ortak basın toplantısında detayları paylaştı.

Yayın Tarihi: 15.08.2024 19:17
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 19:17
Türkiye ve Irak Arasında Tarihi Askeri İşbirliği Mutabakatı

Türkiye ve Irak'tan Tarihi Adım

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile düzenlediği ortak basın toplantısında iki ülke arasında imzalanan mutabakat zaptını duyurdu.

İlk Mutabakat Zaptı

Hüseyin, Türkiye ve Irak arasında askeri işbirliği ile terörle mücadele konularında imzalanan zaptın, iki ülkenin ilişkilerinde bir dönüm noktası olduğunu belirtti. "Bu zapt, bizim tarihimizdeki ilk mutabakat zaptıdır," dedi. Önemli Anlaşma

Dışişleri Bakanı, daha önceki toplantıların yalnızca tutanaklardan ibaret olduğunu, ancak bugün imzalanan zaptın gerçek bir anlaşma niteliği taşıdığını ifade etti. İmza, Irak'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine bağlılıklarını pekiştiriyor.

Hüseyin, "Irak topraklarından kaynaklanan herhangi bir tehdit, anayasamızın ilkelerine aykırıdır" diyerek, komşu ülkelere yönelen tehditlerin kendilerine de tehdit oluşturduğunu vurguladı.

Süreklilik Vurgusu

Hüseyin, bu anlaşmanın, Irak'ın güvenliğini sağlamak ve egemenliğini korumak adına atılan önemli bir adım olduğunu belirtti. Süreç devam edecek.

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