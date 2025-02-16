Türkiye ve Irak, Su Altyapısı İçin İşbirliği Komitesini Kurdu

Türkiye ve Irak, su altyapısı işbirliğini geliştirmek amacıyla Bağdat'ta ilk Ortak Yüksek Komite toplantısını gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 16.02.2025 17:51
Güncelleme Tarihi: 16.02.2025 17:51
Türkiye ve Irak, Su Altyapısı İçin İşbirliği Komitesini Kurdu

Türkiye ile Irak'tan Su Altyapısında Tarihi Adım

Türkiye ile Irak arasında, su altyapısı konusunda işbirliğini geliştirmek amacıyla Ortak Yüksek Komite ilk toplantısını Bağdat'ta gerçekleştirdi.

Toplantının Detayları

Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan duyuruda; Dışişleri Bakan Yardımcısı Ayşe Berris Ekinci ile Irak Başbakanlık Müsteşarlar Heyeti Başkanı Abdül Kerim Faysal eş başkanlığında, su altyapısının iyileştirilmesi ve işbirliğinin güçlendirilmesi konularında görüşmeler yapıldığı ifade edildi.

Bu toplantı, her iki ülkenin su kaynakları yönetimi üzerindeki işbirliğini derinleştirerek, bölgesel kalkınma ve sürdürülebilir su yönetimi hedeflerine ulaşmalarında önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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