Türkiye ve İspanya Arasında Jet Eğitim Uçağı İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

Türkiye ve İspanya Arasında Jet Eğitim Uçağı Projesi İşbirliği

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile İspanya Savunma Bakanlığı arasında Jet Eğitim Uçağı Projesi'ne yönelik işbirliğini pekiştirecek bir mutabakat zaptı imzalandı. Bu gelişme, Türkiye’nin bağımsız teknoloji geliştirme hedefinin bir göstergesi olarak öne çıkıyor.

SSB Başkanı Haluk Görgün'ün Açıklamaları

SSB Başkanı Haluk Görgün, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda, müttefik ülkelerle savunma sanayisindeki işbirliğini güçlendirmeye ve ürettikleri milli teknolojileri dost ülkelerle paylaşmaya devam ettiklerini vurguladı. Görgün, “Bugün savunma sanayisindeki tarihi adımlardan birine daha şahitlik etmenin gururunu yaşıyoruz.” dedi.

Görgün, mutabakatın NATO'daki kadim müttefikleri İspanya ile işbirliklerinin temelini oluşturduğunu belirtti. Bu anlaşmanın sadece bağımsız teknolojiler geliştirme hedefi açısından değil, aynı zamanda dost ve müttefik ülkelerle olan işbirliğinin gücünün bir nişanesi olduğunu ifade etti.

Kutlama ve Gelecek Vizyonu

Haluk Görgün, bu süreçte emeği geçen SSB birimleri, TUSAŞ çalışanları, Türkiye Cumhuriyeti Madrid Büyükelçisi ve TSK Ataşemizi yürekten kutlayarak, Türkiye'nin vizyoner liderliğinin rehberliğinde savunma sanayisindeki gücünü dünya çapında pekiştirmeye devam edeceğini vurguladı. Görgün, bu anlaşmanın ülkeye hayırlı olmasını diledi.

Türkiye ile İspanya arasında Jet Eğitim Uçağı Projesi'ne yönelik işbirliğinin temelini oluşturacak mutabakat zaptı, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile İspanya Savunma Bakanlığı arasında imzalandı.