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Türkiye ve İspanya'dan Ortak Bildiri: Gazze Soykırımı İçin Adalet Talebi

Bakan Göktaş, İspanya Bakanı ile Gazze'deki soykırımı ele alarak, adaletin bir gün sağlanacağını vurguladı.

Yayın Tarihi: 07.08.2024 16:42
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 17:10
Türkiye ve İspanya'dan Ortak Bildiri: Gazze Soykırımı İçin Adalet Talebi

Türkiye ve İspanya'dan Gazze İçin Adalet Vurgusu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İspanya'nın Kapsayıcılık, Sosyal Güvenlik ve Göç Bakanı Elma Saiz Delgado ile Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi.

Görüşmelerde Sosyal Politikalara Odaklandılar

Görüşmede, iki ülke bakanlıkları arasında imzalanan haziran ayındaki mutabakat zaptının detayları ele alındı ve yeni işbirlikleri için fırsatlar değerlendirildi. Bakan Göktaş, İspanya'nın Filistin’e yönelik saldırılara karşı tutumunu takdir etti.

Filistin'deki İnsanlık Dramı

Göktaş, Filistin topraklarının yaşadığı zorlukların altını çizerken, "Asırlardır barışın sembolü olan bu topraklar, şu anda ateş çemberi içinde. 75 yıldır süren işgal altında, 40 bine yakın Filistinli hayatını kaybetti. Bunların çoğu kadın ve çocuklardan oluşuyor. Bugün Filistinli kardeşlerimiz soykırımlara maruz kalıyor" dedi.

Adaletin Yerini Bulması Beklentisi

Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanında (UAD) İsrail'e karşı açtığı soykırım davasına Türkiye’nin müdahillik bildirimine atıfta bulunan Göktaş, "İsrail, Gazze’de işlediği soykırımın üstünü kapatamayacak ve er ya da geç bu insanlık dışı vahşetin hesabını adalet önünde verecek," ifadelerini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (sağda), Türkiye'de bulunan İspanya...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (sağda), Türkiye'de bulunan İspanya Kapsayıcılık, Sosyal Güvenlik ve Göç Bakanı Elma Saiz Delgado ile Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (sağda), Türkiye'de bulunan İspanya...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (sağda), Türkiye'de bulunan İspanya Kapsayıcılık, Sosyal Güvenlik ve Göç Bakanı Elma Saiz Delgado ile Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi.

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