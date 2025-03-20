Türkiye ve Japonya İlişkilerinde 100. Yılda İhracat Rekoru

Türkiye, Japonya ile diplomatik ilişkilerinin 100'üncü yılını, 717,6 milyon dolarlık ihracat rekoru ile taçlandırdı. 2024 yılında, çeşitli etkinlikler ve ziyaretlerle dolu bir yılı geride bırakırken, iki ülke arasındaki ticaret ve işbirliklerinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Türkiye, "Uzak Ülkeler Stratejisi" çerçevesinde Japonya ile olan ilişkilerini, ticaret, yatırım ve turizm gibi farklı alanlarda geliştirmeyi başardı. Bu süreçte, Japonya Veliaht Prensi Fumihito ve Veliaht Prenses Kiko önemli resmi ziyaretlerde bulunarak ilişkilerin derinleşmesine katkıda bulundular.

Geçtiğimiz yıl yapılan 27. Dönem Türkiye-Japonya İş Konseyi Ortak Toplantısı da bu ticari diplomasi çerçevesinde gerçekleştirildi. 2020 yılında 441,2 milyon dolar olan Türk ihracatı, 2022'de 664,4 milyon dolara ulaşmışken, 2023'te %62,6 oranında artarak 717,6 milyon dolara yükseldi. Böylece, Türkiye'nin Japonya'ya ihracatında yeni bir rekord kaydedilmiş oldu.

Ancak ithalat tutarı ise geçen yıl 4,7 milyar dolara düşerek, ticaret hacmi 100. yılda yaklaşık 5,5 milyar dolara ulaştı.

Turizmde Bahar Rüzgarları

Türkiye, Japon turistlerin sayısında da önemli bir artış kaydediyor. Özellikle Kovid-19 sürecinden sonra, 2022 yılında Türkiye'yi ziyaret eden Japon turist sayısı 30 bin 610 iken, 2023'te bu rakam 78 bin 782’ye ulaştı ve geçen yıl toplamda 134 bin 697 Japon turist Türkiye'yi ziyaret etti. Bu, son 10 yılın en yüksek turist sayısı olarak kaydedildi.

İşbirliklerinde Yeni Fırsatlar

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Japonya İş Konseyi Başkanı Ahmet Çalık, Türkiye’nin Uzak Ülkeler Stratejisi çerçevesinde, Japonya ile olan işbirliklerinin artışı için önemli adımların atıldığını ifade etti. İki ülke arasında müteahhitlik, sağlık, otomotiv ve enerji gibi çeşitli alanlarda ortak projeler olduğu belirtildi.

Türkiye'de yaklaşık 250 Japon firmasının 3,5 milyar dolarlık yatırımı bulunurken, ülkede daha fazla Japon yatırımı için çalışmalar devam ediyor. Çalık, Japonya ile Türkiye arasında müzakereleri süren Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nın, karşılıklı yatırımlara önemli katkı sağlayabileceğini vurguladı.

Gelecek Vizyonu ve Toplantılar

2024'te Türkiye-Japonya diplomatik ilişkilerinin 100. yılı dolayısıyla gerçekleştirilecek etkinlikler ile işbirliklerinin artması bekleniyor. Ekim ayında düzenlenecek 28. Dönem Türkiye-Japonya İş Konseyi Ortak Toplantısı ve Türkiye-Japonya Enerji Forumu, iki ülke arasındaki işbirliklerinin artmasına önemli katkılar sağlayacak.

Son olarak, turizm alanında Japonya'daki tanıtım faaliyetlerinin artırılmasının büyük önem taşıdığına dikkat çeken Çalık, doğrudan uçuşların başlamasıyla birlikte daha fazla Japon turistin Türkiye'yi ziyaret etmesi bekleniyor.