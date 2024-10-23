Türkiye ve Karadağ Arasında Askeri Sağlık İşbirliği Protokolü İmzalandı

Türkiye ile Karadağ Arasında Önemli Bir Adım

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Karadağ Savunma Bakanı Dragan Krapovic ile birlikte, iki ülke arasında askeri sağlık alanında önemli bir eğitim ve işbirliği protokolü imzaladı.

Görüşmenin Detayları

Protokol, İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nın (SAHA EXPO 2024) ikinci günü etkinlikleri sırasında gerçekleştirildi. Bakanların İşbirliği Mesajı

Bakan Güler, görüşme sırasında askeri sağlık alanındaki işbirliklerinin her iki ülkeye sağlayacağı faydalara vurgu yaptı. Karadağlı mevkidaşı Krapovic ise bu protokolün, iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendireceğini ifade etti.