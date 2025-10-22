Türkiye ve Katar Savunma Sanayisinde Stratejik Mutabakatlar İmzalandı

Türkiye ile Katar arasında savunma sanayisinde yeni iş birliklerine kapı aralandı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Katar ziyareti kapsamında imzalanan mutabakat metinlerini NSosyal hesabından duyurdu.

Barzan Holding ile uzun vadeli strateji

Görgün'ün ilk paylaşımında yer alan ifade şöyle: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi ziyareti kapsamında, Katar Savunma Bakanlığına bağlı Barzan Holding ile çeşitli alanlarda iş birliğini öngören bir mutabakat zaptı imzaladık. Barzan CEO'su Sayın Muhammed Bin Bader Al Sadah'ın katılımıyla imzalanan anlaşma, araştırma-geliştirme, ortak üretim, teknoloji transferi ve sistem entegrasyonu gibi birçok başlıkta uzun vadeli stratejik iş birliği fırsatlarını kapsamaktadır."

Katar Savunma Bakanı ile stratejik eşgüdüm

Görgün'ün ikinci paylaşımında ise şu değerlendirme yer aldı: "Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Şeyh Saud bin Abdurrahman bin Hasan bin Ali Al Sani ile savunma sanayi alanında iş birliğinin güçlendirilmesini hedefleyen bir mutabakat zaptı imzaladık. Sayın Cumhurbaşkanımızın huzurunda gerçekleşen bu imza, iki ülke arasında teknoloji, sistem entegrasyonu, üretim ve kapasite geliştirme gibi kritik alanlarda stratejik eşgüdümü hedeflemektedir."

İmzalanan mutabakatlar, Türk savunma sanayisinin mühendislik gücüyle şekillenen yüksek teknolojili çözümlerin dost ve müttefik ülkelerle daha entegre biçimde buluşmasına zemin hazırlayacak. Aynı zamanda bölgesel iş birliği derinliği ve uluslararası güvenlik mimarilerine katkı da daha da pekişecektir.

