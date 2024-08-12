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Türkiye ve Kazakistan Tarım Sigortaları Alanında İşbirliği Geliştiriyor

Türkiye, tarım sigortaları deneyimini Türk Devletleri'ne aktaracak, Kazakistan ile işbirlikleri artırılacak.

Yayın Tarihi: 12.08.2024 13:35
Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 14:13
Türkiye ve Kazakistan Tarım Sigortaları Alanında İşbirliği Geliştiriyor

Türkiye'nin Tarım Sigortaları Tecrübesi Türk Devletlerine Aktarılacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türk Devletleri Teşkilatı ülkelerinde tarım sigortaları sisteminin oluşturulması için hızlı adımlar attıklarını ifade etti. Yumaklı, "Tarım sigortaları konusunda nihai hedefimiz, Türk Devletleri Teşkilatı Tarım Sigortaları Birliğinin kurulmasıdır," dedi.

Kazakistan ile İşbirliği Anlaşmaları İmzalandı

Kazakistan Tarım Bakanı Aidarbek Saparov ile gerçekleştirdiği görüşme sonrasında, Türkiye ve Kazakistan arasında tarım alanında dört yeni işbirliği anlaşması imzalandı. Yumaklı, imzalanan anlaşmaların, iki ülke arasındaki tarımsal ticareti artırmanın yanı sıra, karşılıklı tecrübe aktarımını güçlendireceğini belirtti.

İki Ülke Arasındaki Ticaret Hacmi Artırılacak

Yumaklı ayrıca, geçen yıl Türkiye ve Kazakistan arasındaki ticaret hacminin 6,5 milyar doları geçtiğini, ancak bunun yetersiz olduğunu ifade ederek, hedeflerinin bu rakamı 10 milyar dolara çıkartmak olduğunu vurguladı. Tarımsal ticaretin de 300 milyon dolarda kaldığını, bu potansiyeli daha da artırmayı amaçladıklarını açıkladı.

Tarım Sigortaları Sisteminin Örnekleri

Tarım ve Orman Bakanı, Türk Devletleri Teşkilatı ülkelerine tarım sigortaları sisteminin kurulması çalışmalarında Azerbaycan ve Özbekistan örneklerini verdi. Yumaklı, "Bugün imzalanan niyet beyanıyla da benzer sistemin hayata geçmesi için birlikte hareket edeceğiz," şeklinde konuştu.

Kazak Bakan’ın Değerlendirmeleri

Kazakistan Tarım Bakanı Aidarbek Saparov ise tarım sektörüne büyük önem verdiklerini ve bu yıl tarıma ayrılan bütçenin geçen yıla göre üç kat arttığını belirtti. Saparov, iki ülke arasındaki tarımsal ticaret hacmini iki katına çıkarabilme potansiyeline sahip olduklarını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kazakistan Tarım Bakanı Aidarbek Saparov ve beraberindeki...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kazakistan Tarım Bakanı Aidarbek Saparov ve beraberindeki heyetle Bakanlıkta bir araya geldi. Görüşmenin ardından Türkiye ve Kazakistan arasında tarım alanında 4 iş birliği anlaşması imzalandı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kazakistan Tarım Bakanı Aidarbek Saparov ve beraberindeki...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kazakistan Tarım Bakanı Aidarbek Saparov ve beraberindeki heyetle Bakanlıkta bir araya geldi. Görüşmenin ardından Türkiye ve Kazakistan arasında tarım alanında 4 iş birliği anlaşması imzalandı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kazakistan Tarım Bakanı Aidarbek Saparov ve beraberindeki...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kazakistan Tarım Bakanı Aidarbek Saparov ve beraberindeki heyetle Bakanlıkta bir araya geldi. Görüşmenin ardından Türkiye ve Kazakistan arasında tarım alanında 4 iş birliği anlaşması imzalandı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kazakistan Tarım Bakanı Aidarbek Saparov ve beraberindeki...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kazakistan Tarım Bakanı Aidarbek Saparov ve beraberindeki heyetle Bakanlıkta bir araya geldi. Görüşmenin ardından Türkiye ve Kazakistan arasında tarım alanında 4 iş birliği anlaşması imzalandı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kazakistan Tarım Bakanı Aidarbek Saparov ve beraberindeki...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kazakistan Tarım Bakanı Aidarbek Saparov ve beraberindeki heyetle Bakanlıkta bir araya geldi. Görüşmenin ardından Türkiye ve Kazakistan arasında tarım alanında 4 iş birliği anlaşması imzalandı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kazakistan Tarım Bakanı Aidarbek Saparov ve beraberindeki...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kazakistan Tarım Bakanı Aidarbek Saparov ve beraberindeki heyetle Bakanlıkta bir araya geldi. Görüşmenin ardından Türkiye ve Kazakistan arasında tarım alanında 4 iş birliği anlaşması imzalandı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kazakistan Tarım Bakanı Aidarbek Saparov ve beraberindeki...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kazakistan Tarım Bakanı Aidarbek Saparov ve beraberindeki heyetle Bakanlıkta bir araya geldi. Görüşmenin ardından Türkiye ve Kazakistan arasında tarım alanında 4 iş birliği anlaşması imzalandı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kazakistan Tarım Bakanı Aidarbek Saparov ve beraberindeki...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kazakistan Tarım Bakanı Aidarbek Saparov ve beraberindeki heyetle Bakanlıkta bir araya geldi. Görüşmenin ardından Türkiye ve Kazakistan arasında tarım alanında 4 iş birliği anlaşması imzalandı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kazakistan Tarım Bakanı Aidarbek Saparov ve beraberindeki...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kazakistan Tarım Bakanı Aidarbek Saparov ve beraberindeki heyetle Bakanlıkta bir araya geldi. Görüşmenin ardından Türkiye ve Kazakistan arasında tarım alanında 4 iş birliği anlaşması imzalandı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kazakistan Tarım Bakanı Aidarbek Saparov ve beraberindeki...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kazakistan Tarım Bakanı Aidarbek Saparov ve beraberindeki heyetle Bakanlıkta bir araya geldi. Görüşmenin ardından Türkiye ve Kazakistan arasında tarım alanında 4 iş birliği anlaşması imzalandı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kazakistan Tarım Bakanı Aidarbek Saparov ve beraberindeki...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kazakistan Tarım Bakanı Aidarbek Saparov ve beraberindeki heyetle Bakanlıkta bir araya geldi. Görüşmenin ardından Türkiye ve Kazakistan arasında tarım alanında 4 iş birliği anlaşması imzalandı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kazakistan Tarım Bakanı Aidarbek Saparov ve beraberindeki...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kazakistan Tarım Bakanı Aidarbek Saparov ve beraberindeki heyetle Bakanlıkta bir araya geldi. Görüşmenin ardından Türkiye ve Kazakistan arasında tarım alanında 4 iş birliği anlaşması imzalandı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kazakistan Tarım Bakanı Aidarbek Saparov ve beraberindeki...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kazakistan Tarım Bakanı Aidarbek Saparov ve beraberindeki heyetle Bakanlıkta bir araya geldi. Görüşmenin ardından Türkiye ve Kazakistan arasında tarım alanında 4 iş birliği anlaşması imzalandı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kazakistan Tarım Bakanı Aidarbek Saparov ve beraberindeki...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kazakistan Tarım Bakanı Aidarbek Saparov ve beraberindeki heyetle Bakanlıkta bir araya geldi. Görüşmenin ardından Türkiye ve Kazakistan arasında tarım alanında 4 iş birliği anlaşması imzalandı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kazakistan Tarım Bakanı Aidarbek Saparov ve beraberindeki...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kazakistan Tarım Bakanı Aidarbek Saparov ve beraberindeki heyetle Bakanlıkta bir araya geldi. Görüşmenin ardından Türkiye ve Kazakistan arasında tarım alanında 4 iş birliği anlaşması imzalandı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kazakistan Tarım Bakanı Aidarbek Saparov ve beraberindeki...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kazakistan Tarım Bakanı Aidarbek Saparov ve beraberindeki heyetle Bakanlıkta bir araya geldi. Görüşmenin ardından Türkiye ve Kazakistan arasında tarım alanında 4 iş birliği anlaşması imzalandı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kazakistan Tarım Bakanı Aidarbek Saparov ve beraberindeki...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kazakistan Tarım Bakanı Aidarbek Saparov ve beraberindeki heyetle Bakanlıkta bir araya geldi. Görüşmenin ardından Türkiye ve Kazakistan arasında tarım alanında 4 iş birliği anlaşması imzalandı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kazakistan Tarım Bakanı Aidarbek Saparov ve beraberindeki...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kazakistan Tarım Bakanı Aidarbek Saparov ve beraberindeki heyetle Bakanlıkta bir araya geldi. Görüşmenin ardından Türkiye ve Kazakistan arasında tarım alanında 4 iş birliği anlaşması imzalandı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kazakistan Tarım Bakanı Aidarbek Saparov ve beraberindeki...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kazakistan Tarım Bakanı Aidarbek Saparov ve beraberindeki heyetle Bakanlıkta bir araya geldi. Görüşmenin ardından Türkiye ve Kazakistan arasında tarım alanında 4 iş birliği anlaşması imzalandı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kazakistan Tarım Bakanı Aidarbek Saparov ve beraberindeki...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kazakistan Tarım Bakanı Aidarbek Saparov ve beraberindeki heyetle Bakanlıkta bir araya geldi. Görüşmenin ardından Türkiye ve Kazakistan arasında tarım alanında 4 iş birliği anlaşması imzalandı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kazakistan Tarım Bakanı Aidarbek Saparov ve beraberindeki...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kazakistan Tarım Bakanı Aidarbek Saparov ve beraberindeki heyetle Bakanlıkta bir araya geldi. Görüşmenin ardından Türkiye ve Kazakistan arasında tarım alanında 4 iş birliği anlaşması imzalandı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kazakistan Tarım Bakanı Aidarbek Saparov ve beraberindeki...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kazakistan Tarım Bakanı Aidarbek Saparov ve beraberindeki heyetle Bakanlıkta bir araya geldi. Görüşmenin ardından Türkiye ve Kazakistan arasında tarım alanında 4 iş birliği anlaşması imzalandı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kazakistan Tarım Bakanı Aidarbek Saparov ve beraberindeki...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kazakistan Tarım Bakanı Aidarbek Saparov ve beraberindeki heyetle Bakanlıkta bir araya geldi. Görüşmenin ardından Türkiye ve Kazakistan arasında tarım alanında 4 iş birliği anlaşması imzalandı.

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