Türkiye ve Kırgızistan Arasında 19 Anlaşma İmzalandı

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un katılımıyla iki ülke arasında toplamda 19 anlaşma imzalandı. Anlaşmalar, Bişkek'teki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleştirilen baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından düzenlenen törende hayata geçirildi.

Stratejik Ortaklık Anlaşmaları

Törende, “Türkiye Cumhuriyeti ile Kırgız Cumhuriyeti Arasındaki Stratejik Ortaklık İlişkilerinin Kapsamlı Stratejik Ortaklık Düzeyine Çıkarılmasına İlişkin Ortak Bildiri” imzalandı. Ayrıca, Türkiye'nin Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceendek Kulubayev ile birlikte Güvenlik Alanında İşbirliği Anlaşması'nı imzaladı.

Ekonomik ve Sektörel İşbirlikleri

Hayvan sağlığı ve hayvansal ürün ticareti konusunda işbirliği anlaşması, Hakan Fidan ve Kırgızistan Tarım Bakanı Bakıt Torobayev tarafından imzaladı. Ayrıca göç alanında anlaşmalar, işgücü ve sosyal güvenlik konularında da önemli adımlar atıldı.

Savunma ve Enerji İşbirliği

Savunma sanayii alanında ise Haluk Görgün ile Batıbek Bekbolotov tarafından bir anlaşma imzalanırken, enerji verimliliği ve enerji tasarrufu konularında da işbirliği mutabakatı gerçekleştirildi.

Kültürel ve Sosyal Anlaşmalar

Kültürel alanlarda da önemli adımlar atıldı. Kültür Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Kırgız Bakan Altınbeg Maksutov, görsel-işitsel hizmetler ortak yapım anlaşmasına imza attı. Ayrıca, sağlık alanında da Türk-Kırgız Dostluk Devlet Hastanesi için anlaşmalar yapıldı.

Finans ve Dijital Alanda İşbirliği

Finans alanında Türkiye Merkez Bankası ile Kırgızistan Ulusal Bankası arasında bir mutabakat zaptı imzalanarak finansal işbirliği güçlendirildi. Diğer taraftan, dijital kalkınma konusunda da Türkiye'nin arşiv ofisi ile Kırgızistan Dijital Kalkınma Bakanlığı arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Sonuç

Bu kapsamlı anlaşmalar, iki ülke arasındaki stratejik ortaklık ve işbirliği ilişkilerinin güçlenmesine katkı sağlarken, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda da önemli fırsatlar sunmaktadır.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan (solda) ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov (sağda) huzurunda, iki ülke arasında 19 anlaşma imzalandı. Bişkek'teki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda baş başa ve heyetlerarası görüşmelerin ardından iki ülke arasında çeşitli anlaşmaların imza törenine geçildi. Törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Caparov, "Türkiye Cumhuriyeti ile Kırgız Cumhuriyeti Arasındaki Stratejik Ortaklık İlişkilerinin Kapsamlı Stratejik Ortaklık Düzeyine Çıkarılmasına İlişkin Ortak Bildiri"yi imzaladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan (solda) ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov (sağda) huzurunda, iki ülke arasında 19 anlaşma imzalandı. Bişkek'teki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda baş başa ve heyetlerarası görüşmelerin ardından iki ülke arasında çeşitli anlaşmaların imza törenine geçildi. Törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Caparov, "Türkiye Cumhuriyeti ile Kırgız Cumhuriyeti Arasındaki Stratejik Ortaklık İlişkilerinin Kapsamlı Stratejik Ortaklık Düzeyine Çıkarılmasına İlişkin Ortak Bildiri"yi imzaladı.