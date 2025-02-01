Türkiye ve Kırgızistan'dan Kültürel İşbirliği Anlaşması

Türkiye ve Kırgızistan Kültürel İşbirliği İçin Anlaşma İmzaladı

Türkiye ile Kırgızistan arasında imzalanan milletlerarası anlaşma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Anlaşma, 9 Haziran 2021'de Ankara'da gerçekleştirilen törenle imzalandı.

Kültür Merkezlerinin Kurulması

Bu anlaşma çerçevesinde, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu arasında iki ülkede karşılıklı kültür merkezlerinin kurulması öngörülüyor. Hedefler arasında, kültür, bilim ve eğitim alanlarında dostluğu geliştirerek işbirliğini artırmak yer alıyor.

Anadil ve Kültürel Kimliğin Korunması

Anlaşmanın temel amaçlarından biri, yurt dışında yaşayan vatandaşların anadillerini ve ulusal kültürel kimliklerini korumalarına yardımcı olmaktır. Bu kapsamda, taraf devletlerin dili, tarihi ve kültürü hakkında bilgi birikiminin artırılması teşvik edilecek.

Doğrudan Temas ve İşbirliği

İki ülkenin kuruluşları arasında doğrudan temasların kurulmasına ve kültürel, bilimsel ve bilgisel işbirliğinin genişletilmesine yönelik çalışmalar planlanmaktadır. Bu sayede Türkiye ile Kırgızistan arasındaki ilişkilerin daha da güçlenmesi sağlanacaktır.