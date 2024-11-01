DOLAR
34,33 -0,28%
EURO
37,27 0,25%
ALTIN
3.025,99 -0,1%
BITCOIN
2.405.409,14 -0,2%

Türkiye ve KKTC Arasında Çevre Alanında Üç Protokol İmzalandı

Türkiye ve KKTC, çevre ve şehircilik alanında iş birliğini güçlendiren üç protokol imzaladı.

Yayın Tarihi: 01.11.2024 19:53
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 19:58
Türkiye ve KKTC Arasında Çevre Alanında Üç Protokol İmzalandı

Türkiye ile KKTC Arasında İmzalar Atıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında çevre ve şehircilik alanında iş birliğini artıracak üç protokolün imzalandığını duyurdu.

Lefkoşa'da Yapılan Tören

İmza töreni, Lefkoşa'da bir otelde iki ülke heyetleri arasında gerçekleştirilen toplantının ardından yapıldı. Törende, Murat Kurum ve Fikri Ataoğlu gibi önemli isimler yer aldı.

İmzalanan Protokoller

İki ülke arasında imzalanan protokoller şunlardır:

  • KKTC Ulusal Coğrafi Veri Altyapısının Kurulmasına İlişkin Protokol
  • Çevre ve Şehircilik Alanlarında Bakanlar Bildirisi
  • KKTC 2024-2025 Tapu Eylem Planı

Hedef: Müreffeh Bir KKTC

Bakan Kurum, Kıbrıs Türk halkına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileterek, "Ortak gelecek için çalışmalara imza atmaya devam ediyoruz. Çevre ve şehircilik alanlarında atılan imzaların hayırlı olmasını temenni ediyorum," dedi.

Kurum ayrıca, KKTC'nin daha müreffeh bir seviyeye çıkarılması için projelerin devam edeceğini vurguladı.

Toplu Konut Projeleri

Bakan Kurum, 2024 yılının sonuna kadar KKTC Cumhurbaşkanlığı ve Meclis yerleşkesi inşaatının tamamlanacağını, millet bahçesi ve cami inşaatlarının ise Haziran 2025'e kadar bitirileceğini açıkladı.

Başbakanı Unutmadı

Kurum, mide rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırılan KKTC Başbakanı Ünal Üstel'e geçmiş olsun dileklerini iletti.

KKTC'nin Geleceği İçin İstikrar

Fikri Ataoğlu, imzalanan protokollerin KKTC'nin ihtiyaçlarına yönelik önemli iş birliği fırsatlarını sunduğunu belirtti. KKTC'nin geleceği için Türkiye'ye teşekkür eden Ataoğlu, desteklerin devam edeceğini vurguladı.

Bu adımlar, KKTC'ye çevre ve şehircilik alanında daha fazla destek verilmesini ve vatandaşlara kaliteli hizmet sunulmasını hedefliyor.

Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında çevre ve şehircilik alanında işbirliğini...

Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında çevre ve şehircilik alanında işbirliğini daha da güçlendirecek 3 protokole imza atıldı. Lefkoşa'da bir otelde iki ülke heyetleri arasında yapılan toplantının ardından gerçekleştirilen imza törenine, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum (sol 3), Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim (sol 2), KKTC Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu (sağ 3), Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı (sağ 2) ve İçişleri Bakanı Dursun Oğuz (sağda) katıldı.

Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında çevre ve şehircilik alanında işbirliğini...

Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında çevre ve şehircilik alanında işbirliğini daha da güçlendirecek 3 protokole imza atıldı. Lefkoşa'da bir otelde iki ülke heyetleri arasında yapılan toplantının ardından gerçekleştirilen imza törenine, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum (sol 3), Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim (sol 2), KKTC Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu (sağ 3), Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı (sağ 2) ve İçişleri Bakanı Dursun Oğuz (sağda) katıldı.

İLGİLİ HABERLER

Mevduatı olan dikkat! Gece Resmi Gazete'de artış onaylandı

Herkes zam beklerken maaşlar düşecek! Yüzde 10 maaş kesilecek

İnternet alışverişlerinde yeni dönem! Alıcıya oh dedirtecek karar Resmi Gazete’de

SGK'nın bütçesinden asgari ücret zammı çıktı! Ortalık o oranla çalkalanıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Uraloğlu Rize'de Sivil Toplum ve İş Dünyası ile Buluştu
2
BM: Insani Yardım Gazze'nin Kuzeyine Ulaşamıyor
3
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İBB Başkanı İmamoğlu'na Tazminat Davası Açtı
4
İzmir'de Kuyumcu Kaçtı, Müşteriler Şikayetçi Oldu
5
Türkiye ve KKTC Arasında Çevre Alanında Üç Protokol İmzalandı
6
Trump-Harris Yarışı: Salıncak Eyaletlerde Rekabette Az Fark
7
Narin Güran Cinayetinde HTS Kayıtları Bilirkişi Raporu

Yapay zeka kullananlar dikkat! 30 güne vergi ödemesi geliyor

KPSS’den 60 alanlar memur olma kapısı! İstediğiniz kuruma başvurun hemen alacaklar

Herkes zam beklerken maaşlar düşecek! Yüzde 10 maaş kesilecek

SGK'nın bütçesinden asgari ücret zammı çıktı! Ortalık o oranla çalkalanıyor

Mevduatı olan dikkat! Gece Resmi Gazete'de artış onaylandı

Milyonları ilgilendiriyor! O tarihi kaçıranlara ceza yağıyor

Emekliye torbadan zam çıkacak! Seyyanen mi- sosyal destek zammı mı? Şekilleniyor

Türkiye Kart nedir? Türkiye Kart nereden alınacak ve kaç paraya satılacak belli oldu

Patron ve işçileri birbirine katacak asgari ücret zammı! Evdeki hesap çarşıya uymayacak

Dar gelirli vatandaş girip oturacak! Yeni sosyal konut projeleri startını verdi

ABD seçimleri piyasaya yön verecek! İşte dolar ve altının gideceği yer

İnternet alışverişlerinde yeni dönem! Alıcıya oh dedirtecek karar Resmi Gazete’de