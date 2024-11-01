Türkiye ve KKTC Arasında Çevre Alanında Üç Protokol İmzalandı

Türkiye ile KKTC Arasında İmzalar Atıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında çevre ve şehircilik alanında iş birliğini artıracak üç protokolün imzalandığını duyurdu.

Lefkoşa'da Yapılan Tören

İmza töreni, Lefkoşa'da bir otelde iki ülke heyetleri arasında gerçekleştirilen toplantının ardından yapıldı. Törende, Murat Kurum ve Fikri Ataoğlu gibi önemli isimler yer aldı.

İmzalanan Protokoller

İki ülke arasında imzalanan protokoller şunlardır:

KKTC Ulusal Coğrafi Veri Altyapısının Kurulmasına İlişkin Protokol

Çevre ve Şehircilik Alanlarında Bakanlar Bildirisi

KKTC 2024-2025 Tapu Eylem Planı

Hedef: Müreffeh Bir KKTC

Bakan Kurum, Kıbrıs Türk halkına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileterek, "Ortak gelecek için çalışmalara imza atmaya devam ediyoruz. Çevre ve şehircilik alanlarında atılan imzaların hayırlı olmasını temenni ediyorum," dedi.

Kurum ayrıca, KKTC'nin daha müreffeh bir seviyeye çıkarılması için projelerin devam edeceğini vurguladı.

Toplu Konut Projeleri

Bakan Kurum, 2024 yılının sonuna kadar KKTC Cumhurbaşkanlığı ve Meclis yerleşkesi inşaatının tamamlanacağını, millet bahçesi ve cami inşaatlarının ise Haziran 2025'e kadar bitirileceğini açıkladı.

Başbakanı Unutmadı

Kurum, mide rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırılan KKTC Başbakanı Ünal Üstel'e geçmiş olsun dileklerini iletti.

KKTC'nin Geleceği İçin İstikrar

Fikri Ataoğlu, imzalanan protokollerin KKTC'nin ihtiyaçlarına yönelik önemli iş birliği fırsatlarını sunduğunu belirtti. KKTC'nin geleceği için Türkiye'ye teşekkür eden Ataoğlu, desteklerin devam edeceğini vurguladı.

Bu adımlar, KKTC'ye çevre ve şehircilik alanında daha fazla destek verilmesini ve vatandaşlara kaliteli hizmet sunulmasını hedefliyor.

Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında çevre ve şehircilik alanında işbirliğini daha da güçlendirecek 3 protokole imza atıldı. Lefkoşa'da bir otelde iki ülke heyetleri arasında yapılan toplantının ardından gerçekleştirilen imza törenine, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum (sol 3), Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim (sol 2), KKTC Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu (sağ 3), Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı (sağ 2) ve İçişleri Bakanı Dursun Oğuz (sağda) katıldı.

Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında çevre ve şehircilik alanında işbirliğini daha da güçlendirecek 3 protokole imza atıldı. Lefkoşa'da bir otelde iki ülke heyetleri arasında yapılan toplantının ardından gerçekleştirilen imza törenine, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum (sol 3), Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim (sol 2), KKTC Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu (sağ 3), Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı (sağ 2) ve İçişleri Bakanı Dursun Oğuz (sağda) katıldı.