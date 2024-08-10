Türkiye ve KKTC Arasında Ekonomik İşbirliği Anlaşması Yürürlüğe Girdi

Türkiye-KKTC İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında imzalanan yeni anlaşmanın ekonomik ve sosyal kalkınmaya katkı sağlayacağını bildirdi.

Anlaşmanın Detayları

Yılmaz, sosyal medya aracılığıyla yaptığı açıklamada, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile 5 Haziran'da imzalanan ve resmi olarak yürürlüğe giren Türkiye-KKTC 2024 Yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması'nın kapsamını aktardı. Anlaşma ile birlikte ulaştırma, altyapı, turizm, sanayi, eğitim, sağlık, enerji, tarım ve daha birçok alanda yaklaşık 16 milyar lira ödenek tahsis edildiğini duyurdu.

Vizyon ve Hedefler

Cevdet Yılmaz, yaptığı açıklamada, "KKTC'nin ekonomik ve sosyal açıdan güçlenmesi için işbirliği içinde çalışarak, projeleri zamanında tamamlayacağız. Kıbrıs Türkü'nün güvenliği ve refahı, bizim için milli bir hedeftir." ifadesine yer verdi. Anlaşmanın, her iki ülke için hayırlı sonuçlar doğurmasını dile getirdi.