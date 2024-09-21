Türkiye ve KKTC Arasında Sağlık Alanında İşbirliği Anlaşması İmzalandı

Türkiye ile KKTC Arasında Sağlık Anlaşması

Türkiye Cumhuriyeti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ile sağlık ve tıp bilimleri alanında önemli bir uluslararası anlaşmaya imza attı. Bu anlaşma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanarak Resmi Gazete'de yayımlandı.

İmzalanma Tarihi ve Detayları

Sağlık alanında işbirliği yapma amacı taşıyan anlaşma, 20 Aralık 2022 tarihinde, Ankara'da her iki tarafın yetkilileri tarafından imzalanmıştı. Anlaşma ile taraflar, eşitlik ve karşılıklılık ilkeleri doğrultusunda, karşılıklı fayda sağlayarak sağlık alanındaki işbirliğini geliştirmeyi taahhüt etti.

Hedefler ve Yöntemler

Taraflar, sağlık alanında işbirliğini güçlendirme hususunda karşılıklı mutabakat sağlayarak çeşitli projelere ve ortak çalışmalara imza atmayı planlıyor. Bu tür işbirlikleri, her iki ülkenin sağlık sistemlerinin güçlenmesine ve bireylerin sağlık hizmetlerine erişimlerinin iyileştirilmesine önemli katkılar sağlayacaktır.