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Türkiye ve KKTC Arasında Sağlık ve Sosyal Haklar Üzerine İki Protokol İmzalandı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC ile Türkiye arasında sağlık ve sosyal haklar için iki önemli protokol imzaladı.

Yayın Tarihi: 06.09.2024 21:28
Güncelleme Tarihi: 06.09.2024 21:35
Türkiye ve KKTC Arasında Sağlık ve Sosyal Haklar Üzerine İki Protokol İmzalandı

Türkiye ve KKTC Arasında Sağlık ve Sosyal Haklar Üzerine İki Protokol İmzalandı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, yeni Girne Askeri Hastanesinin KKTC vatandaşları ile burada yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına hizmet vermesi ve KKTC vatandaşı şehit yakınları ile gazilere Türkiye’de tanınacak haklar üzerine iki farklı protokol imzaladı.

Protokoller Lefkoşa'da İmzalandı

Görüşmeler, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliğinde gerçekleşti ve imza töreninin ardından Yılmaz, hastanenin KKTC’li vatandaşlara hizmet verecek şekilde protokolün imzalandığını ifade etti. Yılmaz, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra hastanenin çeşitli lokasyonlarda farklı isimlerle hizmet verdiğini belirtirken, 2005 yılından bu yana Girne Asker Hastanesi adıyla faaliyet gösterdiğini söyledi.

Yeni Hastane ile Sağlık Hizmetleri Gelişiyor

Yeni hastanenin, Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ve ailelerine sunulan hizmet dışında KKTC vatandaşlarına da sağlık hizmeti vereceğini kaydeden Yılmaz, "Hastanemiz, üstün donanım ve kaliteli sağlık hizmeti sunma amacıyla modern sistemlerle donatılmıştır" diye ekledi.

Şehit Yakınları ve Gazilere Yönelik Sosyal Haklar

Yılmaz, ayrıca KKTC vatandaşı şehit yakınları ve gazilere Türkiye'de tanınacak haklara ilişkin başka bir protokol daha imzalandığını belirtti. "Bu protokol ile KKTC vatandaşı şehit yakınları ve gaziler, Türkiye’de bulundukları süre boyunca şehit yakınları ve gazilere sağlanan haklardan yararlanacaktır" dedi. Böylece bu kişilerin, sosyal tesislerden yararlanma hakkı, burs önceliği gibi çeşitli haklardan faydalanabileceği ifade edildi.

KKTC'nin Önemi Vurgulandı

Cevdet Yılmaz, "KKTC bizim göz bebeğimizdir, canımızdan bir parçadır" diyerek Türkiye'nin KKTC’ye verdiği önemi vurguladı. Yılmaz, Türkiye Cumhuriyeti’nin KKTC vatandaşlarına her alanda desteğini artırarak devam edeceğini belirtti.

Yılmaz, son olarak, yurt için can veren kahraman şehitleri rahmetle anarken, Kıbrıs Türkü'nün hürriyeti için mücadele eden gazilere teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında yeni Girne Askeri Hastanesinin KKTC vatandaşları ile KKTC'de yaşayan Türk vatandaşlarına hizmet vermesine ve KKTC vatandaşı şehit yakınları ve gazilere Türkiye'de tanınacak haklara ilişkin iki protokole Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliğinde imza attı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında yeni Girne Askeri Hastanesinin KKTC vatandaşları ile KKTC'de yaşayan Türk vatandaşlarına hizmet vermesine ve KKTC vatandaşı şehit yakınları ve gazilere Türkiye'de tanınacak haklara ilişkin iki protokole Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliğinde imza attı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında yeni Girne Askeri Hastanesinin KKTC vatandaşları ile KKTC'de yaşayan Türk vatandaşlarına hizmet vermesine ve KKTC vatandaşı şehit yakınları ve gazilere Türkiye'de tanınacak haklara ilişkin iki protokole Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliğinde imza attı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında yeni Girne Askeri Hastanesinin KKTC vatandaşları ile KKTC'de yaşayan Türk vatandaşlarına hizmet vermesine ve KKTC vatandaşı şehit yakınları ve gazilere Türkiye'de tanınacak haklara ilişkin iki protokole Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliğinde imza attı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında yeni Girne Askeri Hastanesinin KKTC vatandaşları ile KKTC'de yaşayan Türk vatandaşlarına hizmet vermesine ve KKTC vatandaşı şehit yakınları ve gazilere Türkiye'de tanınacak haklara ilişkin iki protokole Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliğinde imza attı.

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