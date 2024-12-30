Türkiye ve KKTC Polisi İş Birliğiyle 31 Aranan Kişi Yakalandı

Türkiye ve KKTC Polisi İş Birliğiyle Aranan 31 Kişi Yakalandı

Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) polislerinin iş birliği sayesinde, aranan 31 kişi Kuzey Kıbrıs'ta yakalanarak sınır dışı edildi.

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ile KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Polis Genel Müdürlüğü arasında sağlanan iş birliğinin, anlık veri değişimi ve yüksek düzeyde koordinasyon ile yürütüldüğü belirtildi. Bu çalışma neticesinde, KKTC'de yakalanan 31 kişi, sınır dışı edilerek Türkiye Cumhuriyeti'nin ilgili birimlerine teslim edildi.

Yapılan operasyonlar sonucunda, sınır dışı edilen 22 Türkiye vatandaşı hakkında uyuşturucu ticareti, yaralama, hırsızlık ve dolandırıcılık gibi suçlardan mahkemelerce verilmiş kesin hapis cezaları bulunduğu ifade edildi. Ayrıca, 9 kişinin ise Interpol tarafından kırmızı bültenle arandığı kaydedildi.

Sürecin, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği'nin diplomatik girişimleri sayesinde gerçekleştiği aktarıldı. Açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti'nde olduğu gibi, KKTC'nin güvenliği için de çalışmaların kesintisiz olarak devam edeceği vurgulandı.