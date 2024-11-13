Türkiye ve Kongo Cumhuriyeti'nden Eğitimde İşbirliği Anlaşması

Türkiye ve Kongo Cumhuriyeti'nden Eğitimde İşbirliği

Türkiye ve Kongo Cumhuriyeti arasındaki eğitimde işbirliği, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile Kongo Cumhuriyeti Uluslararası İşbirliği ve Kamu Özel Ortaklığını Teşvik Bakanı Denis-Christel Sassou Nguesso'nun katıldığı bir törenle resmiyet kazandı. İmza töreni, Milli Eğitim Bakanlığı'ndaki Öğretmenler Odası Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Bakan Tekin, burada yaptığı konuşmada, iki ülke arasındaki işbirliğinin kalıcı olmasının önemine vurgu yaparak, eğitim sektörünün bu ilişkilere temel sağlayan en kritik alanlardan biri olduğunu belirtti. Tekin, "Dolayısıyla eğitim sektöründeki ilişkiler hem diğer bakanlıklara ve diğer ilişki alanlarına bir destek hizmeti sunacak hem de kalıcılığının teminatı olacak," dedi.

Türkiye'de yaklaşık 18 milyon öğrenci, 1 milyon 250 bin öğretmen ve 100 bine yakın okul bulunduğuna dikkati çeken Tekin, bu eğitim yapılarının teknolojik altyapısının güçlendirildiğini ve eğitim içeriklerinin geliştirilmesine yönelik önemli çalışmalar yapıldığını açıkladı. Mesleki ve teknik eğitim alanında atılan adımların da büyük önem taşıdığını vurguladı.

Bakan Tekin, mesleki eğitimin cazip hale getirilmesi ve nitelikli ara eleman yetiştirilmesi hedefiyle Kongo'da bir program geliştirdiklerini belirterek, işbirliğinin ilerlemesi için her türlü adımı atmaya hazır olduklarını söyledi.

Bakan Nguesso'dan Eğitim Vurgusu

Kongo Cumhuriyeti Bakanı Nguesso, imzalayacakları anlaşmanın eğitim alanında atılan ilk önemli adım olduğunu ifade etti. Eğitim işbirliğinin, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlenmesine katkı sağlayacağını belirten Nguesso, "Eğitim, ülkeler arasındaki işbirliğini geliştirmek için temel unsur alanıdır," dedi.

Nguesso, mesleki eğitimin önemine de değinerek, gençlerin iş piyasasına erişimini kolaylaştırmak için bu alanda çalışmalara daha fazla yoğunlaşacaklarını belirtti. İmza töreninin ardından, iki bakan hatıra fotoğrafı çektirerek, işbirliğinin sembolü haline gelen anlaşmayı resmileştirdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.