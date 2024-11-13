Türkiye ve Kongo Cumhuriyeti'nden Yatırım ve KOBİ Anlaşmaları

Türkiye ve Kongo Cumhuriyeti'nden Önemli Anlaşmalar

Türkiye ile Kongo Cumhuriyeti arasında yatırım ve KOBİlere yönelik iki önemli işbirliği anlaşması imzalandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kongo Cumhuriyeti Uluslararası İşbirliği ve Kamu Özel Ortaklığını Teşvik Bakanı Denis-Christel Sassou Nguesso ve beraberindeki heyetle Bakanlıkta bir araya geldi.

İmza Töreni ve Anlaşmalar

Bakanların ikili görüşmesinin ardından, iki ülke arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması (YKTK) Anlaşması ile KOBİ'ler Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı'na imza atıldı. Bu anlaşmalar, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlenmesine katkı sağlamayı hedefliyor.

Togg ve Gelecek İşbirlikleri

İmza töreninin ardından Bakan Kacır, Nguesso'ya Türkiye'nin elektrikli otomobili Togg'un maketini hediye etti. Bu jest, iki ülke arasındaki işbirliğinin ve teknolojik gelişmelerin sembolü olarak değerlendirildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır (sağda), Kongo Cumhuriyeti Uluslararası İş Birliği ve Kamu Özel Ortaklığını Teşvik Bakanı Denis-Christel Sassou Nguesso (solda) ve beraberindeki heyetle Bakanlıkta görüştü.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır (sağda), Kongo Cumhuriyeti Uluslararası İş Birliği ve Kamu Özel Ortaklığını Teşvik Bakanı Denis-Christel Sassou Nguesso (solda) ve beraberindeki heyetle Bakanlıkta görüştü.