Türkiye ve Kosova Adalet Bakanlıkları Arasındaki İşbirliği Gelişiyor

Adalet Bakanı Tunç ve Kosova'nın Haxhiu ile Önemli Görüşme

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kosova Adalet Bakanı Albulena Haxhiu ile Türkiye’de bir araya geldi. Bakanlık tarafından yayımlanan açıklamada, İki ülke arasında köklü ve tarihi ilişkilerin bulunduğu vurgulandı.

Türkiye Adalet Akademisi''ne Ziyaret

Bakan Tunç, görüşme öncesinde konuk heyetin Türkiye Adalet Akademisini ziyaret ettiğini belirtti. Tunç, Akademinin uluslararası düzeyde hukuki eğitim alanında işbirliğine öncülük ettiğini dile getirdi.

“Türkiye Adalet Akademisi, Avrupa, Asya ve Afrika ülkelerinde eğitim faaliyetlerine devam etmektedir. 1-6 Aralık tarihlerinde Kosova'dan gelecek hakim ve savcılar için İnsan Hakları Hukuku Uluslararası Eğitim Programı düzenleyeceğiz. Programın hayırlı olmasını diliyorum.” diye ekledi.

Suçluların İadesi Üzerine Görüşmeler

Terörle mücadelede uluslararası işbirliğinin önemine dikkat çeken Bakan Tunç, FETÖ mensupları başta olmak üzere suçluların iadesi konusunu ele aldı. Tunç, “Kosova makamlarından beklentimiz, kaçak FETÖ terör örgütü üyelerinin ülkemize iade edilmeleridir. FETÖ’nün eğitim kurumları ve diğer oluşumları konusunda da gerekli tedbirlerin alınması büyük önem taşımaktadır.” ifadelerini kullandı.

Kosova Adalet Bakanı Haxhiu'nun Açıklamaları

Kosova Adalet Bakanı Albulena Haxhiu, Türkiye’ye ikinci resmi ziyaretini gerçekleştirdiğini belirterek, iki ülke arasında adalet alanındaki işbirliği üzerinde durmanın önemini vurguladı. Görüşmelerde iki ülkenin üst düzey bürokratları da yer aldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kosova Adalet Bakanı Albulena Haxhiu ile bir araya geldi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kosova Adalet Bakanı Albulena Haxhiu ile bir araya geldi.