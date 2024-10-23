Türkiye ve Kuzey Makedonya Arasında Askeri Çerçeve Anlaşması İmzalandı

Türkiye ve Kuzey Makedonya Askeri Anlaşma İmzaladı

Türkiye ile Kuzey Makedonya arasında önemli bir adım attı. İki ülke arasında "Askeri Çerçeve Anlaşması" imzalandı.

Bakanların Tarihi Buluşması

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nın (SAHA EXPO 2024) ikinci günü etkinlikleri sırasında Kuzey Makedonya Savunma Bakanı Vlado Misajlovski ile bir araya geldi.

İmzalar Atıldı

Görüşmenin ardından, Güler ve Misajlovski, iki ülke arasındaki askeri işbirliğini geliştirecek olan "Askeri Çerçeve Anlaşması"na resmi olarak imza attı.

Bu anlaşma, Türkiye ve Kuzey Makedonya arasındaki savunma alanındaki işbirliğini güçlendirmek ve ikili ilişkileri daha da ilerletmek adına önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (sağda), İstanbul Fuar Merkezi'ndeki, Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nın (SAHA EXPO 2024) ikinci günü etkinlikleri kapsamında, Kuzey Makedonya Savunma Bakanı Vlado Misajlovski (solda) ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından Güler ve Misajlovski, "Askeri Çerçeve Anlaşması"na imza attı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (sağda), İstanbul Fuar Merkezi'ndeki, Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nın (SAHA EXPO 2024) ikinci günü etkinlikleri kapsamında, Kuzey Makedonya Savunma Bakanı Vlado Misajlovski (solda) ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından Güler ve Misajlovski, "Askeri Çerçeve Anlaşması"na imza attı.