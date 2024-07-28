Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Türkiye ve Libya Arasında Kalkınma İşbirliği Anlaşması İmzalandı

TİKA ve Libya Dışişleri Bakanlığı, kalkınma işbirliği için mutabakat zaptı imzaladı.

Yayın Tarihi: 28.07.2024 17:38
Güncelleme Tarihi: 28.07.2024 17:38
Türkiye ve Libya Arasında Kalkınma İşbirliği Anlaşması İmzalandı

Türkiye ile Libya'dan Tarihi Anlaşma

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ile Libya Dışişleri Bakanlığı arasında kalkınma işbirliği için bir mutabakat zaptı imzalandı. Tören, Libya'nın başkenti Trablus'taki Dışişleri Bakanlığı Binası'nda gerçekleştirildi.

İmza Törenine Katılanlar

İmza töreninde, Libya Dışişleri Bakan Yardımcısı Muhammed Zeydan, Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Güven Begeç, TİKA Başkanı Serkan Kayalar ve TİKA Trablus Koordinatörü Ali Suha Bacanakgil yer aldı.

Yasal Zemin Oluşturuldu

TİKA'nın Libya'daki faaliyetlerinin yasal çerçeveye kavuşmasını sağlayan bu mutabakat, Libya tarafından Dışişleri Bakanlığı Uluslararası İşbirliği İdaresi Müdürü Eşref e-Taib ve Türkiye'den TİKA Başkanı Kayalar tarafından imzalandı. Zeydan, imza sonrası yaptığı açıklamada, bu adımın iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendirmek amacıyla atıldığını belirtti.

TİKA Projeleri ve Restorasyon Çalışmaları

İmza töreninin ardından TİKA Başkanı Kayalar, 2010'lu yılların başından itibaren Libya için projeler gerçekleştirdiklerini hısilk belirtti. Kayalar, TİKA'nın Libya'daki projelerini artırarak yürütmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Buna ek olarak, TİKA'nın Trablus Eski Şehir'deki Turgut Reis Külliyesi'ni restore etmesi için TİKA Başkanı Kayalar ile Trablus Eski Şehir İdaresi Müdürü Mahmud el-Haşimi en-Neas arasında bir protokol imzalandı. Kayalar, bu anlaşmanın Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un talimatıyla yapıldığını belirtti ve "Bu türbe, geçmişte çeşitli hasar gördü. Libya Devleti ile işbirliği içinde bu türbenin ihyasına yönelik önemli bir anlaşma imzaladık" dedi.

TİKA, Turgut Reis Külliyesi'nin restorasyonuna en kısa sürede başlayacağını duyurdu.

İLGİLİ HABERLER

Dolar kurunda Mart 2025 tahmini! Döviz bürosuna koşturacak flaş rakam!

Duşakabindeki kireci lekeyi silip atıyor! Deterjanla değil sadece iki malzemeyle!

En cesaretsiz 4 burç açıklandı! Resmen korkaklıklarıyla nam salmışlar!

Market alışverişlerine 500 TL iade! 5 gün içinde başvuran alıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Dolar kurunda Mart 2025 tahmini! Döviz bürosuna koşturacak flaş rakam!

Patates ve soğanı birlikte saklayanlar eyvah! Zararı şoke edecek!

Market alışverişlerine 500 TL iade! 5 gün içinde başvuran alıyor

Erkeklerin saçı meğer bu yüzden dökülüyormuş! Saç katili besin açıklandı!

En çabuk boşanan burçlar açıklandı! Onların evlilikle pek arası yok!

Neşesiyle baş döndüren 5 burç! Enerjileri hiç bitmiyor

Sudan ucuza uçak bileti fırsatı! AJet dev kampanyayı başlattı!

Ziraat Bankası'ndan son fırsat! Herkese 12.000 TL kredi çıktı!

Çiçek severler akın edecek! ŞOK 28-29-30 Temmuz aktüel ürünleri açıklandı!

Duşakabindeki kireci lekeyi silip atıyor! Deterjanla değil sadece iki malzemeyle!

Faturasını ödeyemeyen başvuruyor! Devletten fatura yardımı müjdesi!

En cesaretsiz 4 burç açıklandı! Resmen korkaklıklarıyla nam salmışlar!