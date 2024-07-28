Türkiye ve Libya Arasında Kalkınma İşbirliği Anlaşması İmzalandı

Türkiye ile Libya'dan Tarihi Anlaşma

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ile Libya Dışişleri Bakanlığı arasında kalkınma işbirliği için bir mutabakat zaptı imzalandı. Tören, Libya'nın başkenti Trablus'taki Dışişleri Bakanlığı Binası'nda gerçekleştirildi.

İmza Törenine Katılanlar

İmza töreninde, Libya Dışişleri Bakan Yardımcısı Muhammed Zeydan, Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Güven Begeç, TİKA Başkanı Serkan Kayalar ve TİKA Trablus Koordinatörü Ali Suha Bacanakgil yer aldı.

Yasal Zemin Oluşturuldu

TİKA'nın Libya'daki faaliyetlerinin yasal çerçeveye kavuşmasını sağlayan bu mutabakat, Libya tarafından Dışişleri Bakanlığı Uluslararası İşbirliği İdaresi Müdürü Eşref e-Taib ve Türkiye'den TİKA Başkanı Kayalar tarafından imzalandı. Zeydan, imza sonrası yaptığı açıklamada, bu adımın iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendirmek amacıyla atıldığını belirtti.

TİKA Projeleri ve Restorasyon Çalışmaları

İmza töreninin ardından TİKA Başkanı Kayalar, 2010'lu yılların başından itibaren Libya için projeler gerçekleştirdiklerini hısilk belirtti. Kayalar, TİKA'nın Libya'daki projelerini artırarak yürütmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Buna ek olarak, TİKA'nın Trablus Eski Şehir'deki Turgut Reis Külliyesi'ni restore etmesi için TİKA Başkanı Kayalar ile Trablus Eski Şehir İdaresi Müdürü Mahmud el-Haşimi en-Neas arasında bir protokol imzalandı. Kayalar, bu anlaşmanın Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un talimatıyla yapıldığını belirtti ve "Bu türbe, geçmişte çeşitli hasar gördü. Libya Devleti ile işbirliği içinde bu türbenin ihyasına yönelik önemli bir anlaşma imzaladık" dedi.

TİKA, Turgut Reis Külliyesi'nin restorasyonuna en kısa sürede başlayacağını duyurdu.