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Türkiye ve Libya Arasında Oturum Sorunları İçin Görüşme

İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu, Türkiye'deki Libyalıların sorunlarını görüşmek üzere Libya'da yetkililerle bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 18.11.2024 17:56
Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 17:56
Türkiye ve Libya Arasında Oturum Sorunları İçin Görüşme

Karaloğlu, Libyalı Yetkililerle Kritik Görüşme Gerçekleştirdi

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Türkiye'deki Libyalıların oturum ve vize konularında karşılaştıkları zorlukları ele almak üzere Libya'nın başkenti Trablus’ta Libyalı yetkililerle bir araya geldi.

Görüşmenin Detayları

Libya Ulusal Birlik Hükümetinden yapılan açıklamaya göre, Karaloğlu, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Kabine İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Adil Cuma ile buluştu. Görüşmede, Türkiye'de yaşayan Libyalıların karşılaştıkları zorluklara çözüm bulmayı amaçlayan taslak mutabakat zaptı değerlendirildi.

Taraflar, söz konusu mutabakat zaptının Libyalıların oturum ve vize konularındaki zorlukların çözümüne katkı sağlayacak şekilde imzalanması hususunda anlaştı. Bu çerçevede prosedürlerin kolaylaştırılması üzerinde duruldu.

Toplantıya Katılan Diğer Yetkililer

Karaloğlu'nun, Libyalı Bakan Cuma ile gerçekleştirdiği görüşmeye, Libya Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşleri Dairesi, Libya Pasaport ve Vatandaşlık Dairesi ve Libya İçişleri Bakanlığı Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Dairesi yetkilileri de katıldı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu, aynı zamanda Trablus’ta Türkiye-Libya 2. İçişleri Bakanlıkları Ortak İşbirliği Toplantısına da iştirak etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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