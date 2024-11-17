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Türkiye ve Libya'nın Güvenlik İşbirliği: 2. İçişleri Bakanlıkları Toplantısı Gerçekleşti

Türkiye ve Libya 2. İçişleri Bakanlıkları Ortak İşbirliği Toplantısı, Trablus'ta gerçekleştirildi. Güvenlik ve işbirliği konuları ele alındı.

Yayın Tarihi: 17.11.2024 20:27
Güncelleme Tarihi: 17.11.2024 20:27
Türkiye ve Libya'nın Güvenlik İşbirliği: 2. İçişleri Bakanlıkları Toplantısı Gerçekleşti

Türkiye ve Libya'nın Güvenlik İşbirliği: 2. İçişleri Bakanlıkları Toplantısı Gerçekleşti

Türkiye-Libya 2. İçişleri Bakanlıkları Ortak İşbirliği Toplantısı, İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu’nun katılımıyla Libya’nın başkenti Trablus’ta düzenlendi.

Sabah saatlerinde Trablus'a gelen Bakan Yardımcısı Karaloğlu ve beraberindeki heyet, Libya Ulusal Birlik Hükümeti İçişleri Bakanlığı Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Daire Başkanı Tümgeneral Nureddin Ebu Ceride tarafından Mitiga Uluslararası Havalimanı'nda resmi törenle karşılandı.

Karaloğlu, Libya ziyareti kapsamında "Türkiye-Libya İçişleri Bakanlıkları İşbirliği Ortak Komitesi 2. Toplantısı"na katıldı. İki ülke arasındaki köklü kardeşlik bağlarının vurgulandığı toplantıda, 23 Ekim 2024 tarihinde İstanbul'da imzalanan "Kolluk İşbirliği Mutabakat Muhtırası"nın uygulanmasına yönelik konular ile güvenlik işbirliği, kolluk eğitimi ve konsolosluk konularına ilişkin hususlar görüşüldü.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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