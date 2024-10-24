Türkiye ve Macaristan'dan Adalet Alanında İş Birliği

Türkiye ve Macaristan'dan Adalet İş Birliği

Türkiye ile Macaristan Adalet Bakanlıkları, hukuki ve adli konularda iş birliğini artırmak üzere bir mutabakat zaptı imzaladı.

Bakanların Temasları

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bazı temasta bulunmak üzere gittiği Budapeşte'de, Macaristan Adalet Bakanı Bence Tuzson ile anlaşmayı gerçekleştirdi.

İş Birliği ve Hedefler

Bu mutabakat, iki ülkenin suçla mücadele, hukuki bilgi alışverişi, mevzuat sadeleştirme ve idari yüklerin azaltılması konularındaki iş birliğini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Dijital Dönüşüm ve Teknolojiler

Türkiye ve Macaristan, yargı sistemlerinin dijitalleştirilmesi ve yapay zeka entegrasyonu gibi stratejik öncelikler üzerinde iş birliği yapacaklar.

Çalışma Grupları ve İletişim

İki ülke, mutabakatın uygulanması için somut programlar geliştirecek, uzman ve çalışma grupları kuracak.

İstişare Toplantıları

Belirli aralıklarla düzenlenecek ikili istişare toplantıları, her yıl ya Ankara ya da Budapeşte'de yapılacak.

Ortak Etkinlikler ve Araştırmalar

Karşılıklı yarar sağlayan konularda bilimsel konferanslar ve eğitim seminerleri düzenlenecek, uzman değişimi teşvik edilecektir.

Bu mutabakat ile iki ülke arasında adli iş birliğinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir.