Türkiye ve Macaristan Doğal Gaz Anlaşmasını Yeniliyor

Türkiye ile Macaristan Arasındaki Doğal Gaz İşbirliği Gelişiyor

Macaristan devlet şirketi MVM CEEnergy CEO'su Laszlo Fritsch, Türkiye ile doğal gaz alanındaki işbirliklerinin önemine dikkat çekti. Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) ile mevcut anlaşmanın yenilenmesi üzerinde çalıştıklarını belirtti.

Gelecek Hacimlerin Artırılması Hedefleniyor

Fritsch, "BOTAŞ ile işbirliğimizi ilerletmek ve gelecekteki hacimleri artırmak istiyoruz" diyerek, iki ülke arasındaki doğal gaz ticaretinin geleceğine dair umut verici ifadelerde bulundu.

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