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Türkiye ve Macaristan Doğal Gaz Anlaşmasını Yeniliyor

Macaristan MVM CEEnergy CEO'su Laszlo Fritsch, Türkiye ile doğal gaz anlaşmasının yenilenmesi için çalıştıklarını duyurdu.

Yayın Tarihi: 22.11.2024 14:54
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 14:54
Türkiye ve Macaristan Doğal Gaz Anlaşmasını Yeniliyor

Türkiye ile Macaristan Arasındaki Doğal Gaz İşbirliği Gelişiyor

Macaristan devlet şirketi MVM CEEnergy CEO'su Laszlo Fritsch, Türkiye ile doğal gaz alanındaki işbirliklerinin önemine dikkat çekti. Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) ile mevcut anlaşmanın yenilenmesi üzerinde çalıştıklarını belirtti.

Gelecek Hacimlerin Artırılması Hedefleniyor

Fritsch, "BOTAŞ ile işbirliğimizi ilerletmek ve gelecekteki hacimleri artırmak istiyoruz" diyerek, iki ülke arasındaki doğal gaz ticaretinin geleceğine dair umut verici ifadelerde bulundu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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