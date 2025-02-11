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Türkiye ve Malezya Arasında 11 Stratejik Anlaşma İmzalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Malezya Başbakanı İbrahim, iki ülke arasında 11 önemli anlaşmayı imzaladı.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 11:29
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 11:29
Türkiye ve Malezya Arasında 11 Stratejik Anlaşma İmzalandı

Türkiye ve Malezya Arasında 11 Stratejik Anlaşma İmzalandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Malezya Başbakanı Enver İbrahim huzurunda, iki ülke arasında 11 önemli anlaşma imzalandı. İkili görüşmelerin ardından, anlaşmaların imza törenine geçildi.

Enerji ve Acil Durum Yönetimi Anlaşmaları

Enerji dönüşümü alanında işbirliğine ilişkin mektup teatisi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve Malezya Başbakan Yardımcısı, Enerji ve Su Dönüşümü Bakanı Fadillah Yusuf tarafından imzalandı. Ayrıca, afet ve acil durum yönetimi alanında mutabakat zaptı için Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Malezya Dışişleri Bakanı Muhammed Hasan bir araya geldi.

Bilimsel İşbirlikleri ve Savunma Anlaşmaları

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Marmara Araştırma Merkezi ile Sultan Mizan Antarctic Research Foundation arasında deniz ve kutup alanında işbirliği mutabakat zaptı imzalandı. Ayrıca, savunma ürünleri tedariki için ortak komite uygulama kurallarını Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün ile Malezya Savunma Bakanı Mohamed Khaled Nordin imzaladı.

İletişim ve Ticaret Alanındaki Anlaşmalar

Türkiye Cumhuriyeti Savunma Sanayii Başkanlığı ve Malezya Ulusal Güvenlik Konseyi arasında iletişim sistemleri alanında stratejik işbirliği için de bir nota teatisi yapıldı. Ticaret Bakanlığı ile Malezya İç Ticaret ve Geçim Bakanlığı arasında tüketicinin korunması üzerine bir mutabakat muhtırası imzalandı.

Medya ve Gemilere Yönelik Anlaşmalar

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ile Malezya İletişim ve Multimedya Komisyonu arasında görsel-işitsel medya hizmetleri alanında niyet mektubu imzalanırken, Desan Tersanesi ile Malezya İçişleri Bakanlığı arasında çok amaçlı görev gemisi tedariği için ön kabul mektubu imzalandı.

Bu anlaşmalar, Türkiye ve Malezya arasındaki işbirliğini güçlendirmeyi hedefliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Malezya'da, Malezya...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Malezya'da, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile ikili ve heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Malezya'da, Malezya...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Malezya'da, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile ikili ve heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

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