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Türkiye ve Mısır Arasında Ekonomik ve Stratejik İşbirliği Anlaşması İmzalandı

Türkiye ve Mısır, ticaret hacmini 15 milyar dolara çıkarmak için stratejik işbirliği ve ekonomik projeleri artırma kararı aldı.

Yayın Tarihi: 04.09.2024 19:49
Güncelleme Tarihi: 04.09.2024 19:49
Türkiye ve Mısır Arasında Ekonomik ve Stratejik İşbirliği Anlaşması İmzalandı

Türkiye ve Mısır Ortak Bildiri İmzaladı

Türkiye Cumhuriyeti ve Mısır Arap Cumhuriyeti, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 1. Toplantısı kapsamında ortak bir bildiri imzaladı. Bu bildiride, iki ülkenin ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi hedefleri net bir şekilde belirtildi.

Ticaret Hedefi: 15 Milyar Dolar

İki taraf, mevcut potansiyeli değerlendirerek ticaret hacimlerini 15 milyar ABD doları seviyesine çıkarmak için istekli olduklarını ifade ettiler. Ayrıca, her alanda işbirliklerinin güçlendirilmesi ve yeni fırsatlar araştırılmasının önemine değinildi.

Ekonomik İşbirliğinin Güçlendirilmesi

Bildiride, iklim değişikliği, gıda güvenliği ve sürdürülebilir kalkınma gibi küresel zorluklarla mücadele etmek amacıyla işbirliğinin artırılması vurgulandı. Taraflar, ekonomik ortaklıkların halkların refahına katkı sağlaması gereken bir unsur olduğunu belirttiler.

Enerji ve Çevre İşbirliği

Enerji alanında daha yakın işbirliği ve çevresel sorunlarla mücadele etme konusundaki kararlılıkları da bir kez daha ifade edildi. Yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği konularına odaklanarak, ikili projelerin desteklenmesi konusunda uzlaşmaya varıldı.

İnsani Yardım ve Barış Çağrıları

Bildiride, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları karşısında acil ateşkes çağrısında bulunuldu. Taraflar, insani yardım çabalarının güçlendirilmesi ve bölgede barışın sağlanması için işbirliğine hazır olduklarını belirttiler.

Çeşitlenen İşbirlikleri

Hava taşımacılığı, sağlık, sosyal güvenlik, eğitim ve medya alanlarında işbirliklerinin güçlendirilmesi için yeni mutabakatların yapılması yönünde görüş birliğine varıldı. İki ülke, terörizmle mücadele, organize suçlarla başa çıkma ve uluslararası işbirliklerini artırma konularında da anlayışlarını pekiştirdi.

Sonuç olarak, Türkiye ve Mısır arasındaki ilişkilerin, her iki ülkenin dostluk bağlarının ve bölgenin çıkarlarına uygun olarak daha da güçlendirilmesi yönündeki kararlılıkları tekrarlandı.

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