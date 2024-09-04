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Türkiye ve Mısır Arasında Tarihi Anlaşmalar İmzalandı

Türkiye ve Mısır, 17 farklı alanda işbirliği anlaşması imzaladı. Tören Cumhurbaşkanları Erdoğan ve Es-Sisi'nin katılımıyla gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 04.09.2024 17:18
Güncelleme Tarihi: 04.09.2024 17:43
Türkiye ve Mısır Arasında Tarihi Anlaşmalar İmzalandı

Türkiye ve Mısır Arasında 17 Anlaşma İmzalandı

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Es-Sisi, iki ülke arasında önemli bir işbirliği sağlamak amacıyla gerçekleştirilen törenle 17 ayrı anlaşma imzaladı.

Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı

Anlaşmalar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı'nın ardından imzalandı. Her iki lider, bu önemli adımı atmanın mutluluğunu paylaştı.

İmzalanan Anlaşmalar

İki ülke arasında imzalanan anlaşmalar arasında şunlar yer alıyor:

  • Yeni İdari Başkent Endüstri Parkının Geliştirilmesine İlişkin Mutabakat Zaptı
  • Yeni Ekim Şehrinde Endüstri Parkının Geliştirilmesi İçin Arazi Tahsis Sözleşmesi
  • Rekabet Politikası Alanında İşbirliği
  • Yükseköğretim Alanında İşbirliği
  • Demiryolu Sektöründe İşbirliği
  • Sivil Havacılık İdareleri Arasında Mutabakat
  • Bilişim ve İletişim Teknolojileri Alanında Mutabakat
  • Tarım Alanında Bilimsel ve Teknik İşbirliği
  • Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında İşbirliği
  • Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Destek
  • Kültür ve Turizm Alanında İşbirliği
  • Mali ve Ekonomik İşbirliği
  • Enerji Alanında İşbirliği
  • Çalışma ve İstihdam Alanında İşbirliği
  • Çevre Koruma Alanında İşbirliği
  • Şehircilik Alanında İşbirliği
  • Dışişleri Bakanlıkları Arasında Mutabakat

Ortak Bildiri

İmza töreninde ayrıca Türkiye ile Mısır arasındaki işbirliğini güçlendirmek amacıyla Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi'nin 1. Toplantısı Ortak Bildirisi de Cumhurbaşkanları Erdoğan ve Es-Sisi tarafından imzalandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Es-Sisi, Cumhurbaşkanlığı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Es-Sisi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı'na başkanlık etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Es-Sisi, Cumhurbaşkanlığı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Es-Sisi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı'na başkanlık etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Es-Sisi, Cumhurbaşkanlığı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Es-Sisi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı'na başkanlık etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Es-Sisi, Cumhurbaşkanlığı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Es-Sisi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı'na başkanlık etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Es-Sisi, Cumhurbaşkanlığı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Es-Sisi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı'na başkanlık etti.

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