Türkiye ve Mısır Arasında Tarihi Anlaşmalar İmzalandı

Türkiye ve Mısır Arasında 17 Anlaşma İmzalandı

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Es-Sisi, iki ülke arasında önemli bir işbirliği sağlamak amacıyla gerçekleştirilen törenle 17 ayrı anlaşma imzaladı.

Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı

Anlaşmalar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı'nın ardından imzalandı. Her iki lider, bu önemli adımı atmanın mutluluğunu paylaştı.

İmzalanan Anlaşmalar

İki ülke arasında imzalanan anlaşmalar arasında şunlar yer alıyor:

Yeni İdari Başkent Endüstri Parkının Geliştirilmesine İlişkin Mutabakat Zaptı

Yeni Ekim Şehrinde Endüstri Parkının Geliştirilmesi İçin Arazi Tahsis Sözleşmesi

Rekabet Politikası Alanında İşbirliği

Yükseköğretim Alanında İşbirliği

Demiryolu Sektöründe İşbirliği

Sivil Havacılık İdareleri Arasında Mutabakat

Bilişim ve İletişim Teknolojileri Alanında Mutabakat

Tarım Alanında Bilimsel ve Teknik İşbirliği

Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında İşbirliği

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Destek

Kültür ve Turizm Alanında İşbirliği

Mali ve Ekonomik İşbirliği

Enerji Alanında İşbirliği

Çalışma ve İstihdam Alanında İşbirliği

Çevre Koruma Alanında İşbirliği

Şehircilik Alanında İşbirliği

Dışişleri Bakanlıkları Arasında Mutabakat

Ortak Bildiri

İmza töreninde ayrıca Türkiye ile Mısır arasındaki işbirliğini güçlendirmek amacıyla Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi'nin 1. Toplantısı Ortak Bildirisi de Cumhurbaşkanları Erdoğan ve Es-Sisi tarafından imzalandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Es-Sisi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı'na başkanlık etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Es-Sisi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı'na başkanlık etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Es-Sisi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı'na başkanlık etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Es-Sisi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı'na başkanlık etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Es-Sisi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı'na başkanlık etti.