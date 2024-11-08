Türkiye ve Mısır Arasındaki Ticari İlişkiler Güçleniyor

Mısır ve Türkiye Arasındaki Ticari İlişkilerde Yeni Gelişmeler

Mısır Yatırım ve Dış Ticaret Bakanı Hassan Hatip, Türkiye ile Mısır arasında kurulan ticari ilişkinin "çok sağlam ve dengeli" olduğunu ifade etti. Hatip, bu ilişkinin, aynı zamanda ülkelerin sağlıklı ekonomilerinin bir göstergesi olduğunu söyledi.

Ticaret Hacmi 6,9 Milyar Dolar

Bakan Hatip, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 2023 yılında 6,9 milyar dolara ulaştığını, bunun 3,6 milyar dolarlık kısmının Mısır'ın ihracatından, 3,3 milyar dolarlık kısmının ise Türkiye'nin Mısır'a yaptığı ithalattan oluştuğunu belirtti. Ayrıca, 2024 yılı sonuna kadar bu ekonomik hacmin 8 milyar dolara çıkabileceği öngörülüyor.

Sanayi Parkı Projeleri

İki ülke, Mısır topraklarında yeni sanayi parkları oluşturmak için anlaşmalara varmış durumda. İlk projenin 120 milyon dolar maliyetle Yeni İdari Başkent'te, 2,1 milyon metrekarelik bir alanı kapsayacağını belirten Hatip, ikinci projenin ise Yeni Ekim Şehri’nde yer alacağını ifade etti.

Ticaret Hacminin Artırılması Hedefi

Hatip, Türkiye ve Mısır'ın yatırım ortamını iyileştirerek ticaret hacmini birkaç yıl içerisinde 15 milyar dolara çıkarma hedefinde olduğunu vurguladı. Ticaret ve yatırım fırsatlarının daha da artmasına yönelik çalışmalar sürdüğünü ifade etti.

Keyifli Sektörler ve Potansiyel Fırsatlar

Mısır ve Türkiye’nin, kimyasallar, petrokimyasallar, tekstil ile otomotiv gibi çeşitli sektörlerde büyüme potansiyeline sahip olduğunu belirten Hatip, bu alanlarda işbirliği imkanlarını artıracağını kaydetti. Ayrıca, Serbest Ticaret Anlaşması kapsamının genişletilmesi ile ticaret fırsatlarının daha da artacağına dikkat çekti.

Orta Doğu'daki Zorluklar ve Türk Yatırımları

Hatip, Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimlerin bölgedeki ticaret ve yatırımları olumsuz etkilediğini ancak Mısır’ın doğrudan yabancı yatırımlarda öncü ülkelerden biri olmaya devam ettiğini belirtti. Ayrıca, Türkiye'nin Mısır'daki yatırımlarının 3 milyar dolara ulaştığını ve Türk yatırımcıların ülkedeki istihdamı artırdığını ifade etti.

Afrika'da İşbirlikleri İçin Fırsatlar

Hatip, Mısır'ın Türk ürünlerinin Afrika pazarına ulaşmasında önemli bir lojistik merkez olabileceğini vurguladı. Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Anlaşmasının tam olarak uygulanmasının, bölgedeki ticaret fırsatlarını artıracağına dikkat çekti.

İki Liderin İkili İlişkileri Güçlendirme Çabaları

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah El Sisi ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki görüşmeler, ikili işbirliğini güçlendirme yönünde önemli adımlar atılmasına vesile oldu. İki lider, ticaret ve yatırım alanlarında 17 yeni anlaşma imzaladı ve Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısına dair ortak bir bildiri yayınladılar.