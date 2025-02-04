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Türkiye ve Mısır'dan Filistin İçin Ortak Bildiri Yayınlandı

Mısır ve Türkiye, Filistin halkının haklarını korumak için ortak bir bildiri yayımladı ve uluslararası hukuka vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 17:46
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 17:46
Türkiye ve Mısır'dan Filistin İçin Ortak Bildiri Yayınlandı

Filistin İçin Ortak Bildiri

Türkiye ile Mısır arasında imzalanan ortak bildiride, Filistin halkının kendi toprakları dışına gönderilmesi, yerlerinden edilmesi veya bu süreçlerin teşvik edilmesi kesin bir dille reddedildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Ankara'da düzenlenen ortak basın toplantısında bu bildiriyi açıkladılar.

UNRWA'nın Rolü Vurgulandı

Ortak bildiride, İsrail'in, Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) üzerindeki olumsuz etkileri vurgulandı. UNRWA'nın işgal altındaki Filistin topraklarındaki Filistinli mültecileri desteklemedeki kritik rolünün korunması gerektiği yine ifade edildi.

Filistin'in Devredilemez Hakları

Bildiride ayrıca, "Filistin halkının dayanıklılığı, topraklarına ve meşru haklarına olan bağlılıkları"na dikkat çekildi. Her iki ülke, yerleşim faaliyetleri, toprak ilhakı ve Filistin halkının yerlerinden edilmesi gibi eylemlerin bölgedeki istikrarı tehdit ettiğini açıkladı. Bu eylemler, kalıcı bir barışın sağlanmasına yönelik fırsatları baltalamaktadır.

Adil ve Kalıcı Barış Taahhüdü

Filistin ve İsrail arasında, uluslararası hukuk, BM kararları ve iki devletli çözüm temelli adaletli ve kalıcı barışın sağlanması gerektiği belirtildi. Özellikle 4 Haziran 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin Devleti'nin kurulması için taahhütler tekrarlanmıştır.

(Sürecek)

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