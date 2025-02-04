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Türkiye ve Mısır'dan Ortak Bildiri: Filistin Halkının Yerinden Edilmesine Red

Türkiye ve Mısır, ortak bildiriyle Filistin halkının yerinden edilmesini reddetti.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 17:14
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 17:14
Türkiye ve Mısır'dan Ortak Bildiri: Filistin Halkının Yerinden Edilmesine Red

Türkiye ve Mısır'dan Filistin Konusunda Ortak Duruş

Türkiye ve Mısır Dışişleri Bakanlıkları, Filistin halkının kendi toprakları dışına gönderilmesi, yerlerinden edilmesi veya bu süreçlerin teşvik edilmesine yönelik ortak bir bildiri yayınladı.

Filistin Halkının Desteklenmesi

Ortak bildiride, Filistin halkının hakları ve varoluşları konusundaki endişeler vurgulanarak, bu tür uygulamaların reddedildiği belirtildi. Bakanlıklar, bölgedeki barış ve istikrar adına bu tür eylemlerin kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Uluslararası Toplumun Rolü

Bildiride, uluslararası toplumun bu konuda etkin bir şekilde harekete geçmesi gerektiği ve Filistin halkının taleplerinin dikkate alınmasının önemine de değinildi.

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