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Türkiye ve Özbekistan Arasında İşbirliğini Güçlendiren 'Yol Haritası' Belgesi İmzalandı

Türkiye ile Özbekistan, işbirliğini geliştiren önemli bir belge imzaladı.

Yayın Tarihi: 12.09.2024 15:15
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 16:55
Türkiye ve Özbekistan Arasında İşbirliğini Güçlendiren 'Yol Haritası' Belgesi İmzalandı

Türkiye ve Özbekistan Arasında 'Yol Haritası' Belgesi İmzalandı

Türkiye ve Özbekistan hükümetleri arasında stratejik işbirliğini pekiştiren yeni bir adım atıldı. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın’ın Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te gerçekleştirmiş olduğu üçlü toplantıda önemli bir anlaşma imzalandığı belirtildi.

Toplantının Detayları

Toplantıya katılan Türk yetkililer, burada Özbek mevkidaşları ile bir araya gelerek ikili ilişkiler ve ortak projeler konularında istişarelerde bulundular. Yapılan görüşmeler sonunda, iki ülke arasındaki işbirliğini daha da derinleştirmek için 'Yol Haritası' belgeleri resmi olarak imzalandı. Yol Haritasının Önemi

Bu belge, Türkiye ile Özbekistan arasındaki işbirliğinin kurumsal temellerini güçlendirmeyi hedefliyor ve iki ülke için de gelecekteki ortak projelerin önünü açması bekleniyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (sol 3), İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya (sağ 2) ve Milli İstihbarat...

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (sol 3), İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya (sağ 2) ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın (solda), Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te, Özbek mevkidaşları ile üçlü formatta bir araya geldi. Buluşmada, Türkiye ile Özbekistan arasındaki işbirliğinin kurumsallaşmasının önemli bir adımı olan "Yol Haritası" belgesi imzalandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (sol 3), İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya (sağ 2) ve Milli İstihbarat...

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (sol 3), İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya (sağ 2) ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın (solda), Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te, Özbek mevkidaşları ile üçlü formatta bir araya geldi. Buluşmada, Türkiye ile Özbekistan arasındaki işbirliğinin kurumsallaşmasının önemli bir adımı olan "Yol Haritası" belgesi imzalandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (sol 3), İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya (sağ 2) ve Milli İstihbarat...

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (sol 3), İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya (sağ 2) ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın (solda), Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te, Özbek mevkidaşları ile üçlü formatta bir araya geldi. Buluşmada, Türkiye ile Özbekistan arasındaki işbirliğinin kurumsallaşmasının önemli bir adımı olan "Yol Haritası" belgesi imzalandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (sol 3), İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya (sağ 2) ve Milli İstihbarat...

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (sol 3), İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya (sağ 2) ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın (solda), Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te, Özbek mevkidaşları ile üçlü formatta bir araya geldi. Buluşmada, Türkiye ile Özbekistan arasındaki işbirliğinin kurumsallaşmasının önemli bir adımı olan "Yol Haritası" belgesi imzalandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (sol 3), İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya (sağ 2) ve Milli İstihbarat...

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (sol 3), İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya (sağ 2) ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın (solda), Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te, Özbek mevkidaşları ile üçlü formatta bir araya geldi. Buluşmada, Türkiye ile Özbekistan arasındaki işbirliğinin kurumsallaşmasının önemli bir adımı olan "Yol Haritası" belgesi imzalandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (sol 3), İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya (sağ 2) ve Milli İstihbarat...

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (sol 3), İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya (sağ 2) ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın (solda), Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te, Özbek mevkidaşları ile üçlü formatta bir araya geldi. Buluşmada, Türkiye ile Özbekistan arasındaki işbirliğinin kurumsallaşmasının önemli bir adımı olan "Yol Haritası" belgesi imzalandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (sol 3), İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya (sağ 2) ve Milli İstihbarat...

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (sol 3), İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya (sağ 2) ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın (solda), Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te, Özbek mevkidaşları ile üçlü formatta bir araya geldi. Buluşmada, Türkiye ile Özbekistan arasındaki işbirliğinin kurumsallaşmasının önemli bir adımı olan "Yol Haritası" belgesi imzalandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (sol 3), İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya (sağ 2) ve Milli İstihbarat...

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (sol 3), İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya (sağ 2) ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın (solda), Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te, Özbek mevkidaşları ile üçlü formatta bir araya geldi. Buluşmada, Türkiye ile Özbekistan arasındaki işbirliğinin kurumsallaşmasının önemli bir adımı olan "Yol Haritası" belgesi imzalandı.

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