Türkiye ve Özbekistan Arasında Siyasi İstişare Toplantısı Gerçekleştirildi

Taşkent'te Önemli Bir Toplantı Gerçekleşti

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te, Türkiye ile Özbekistan arasında yapılan ikili siyasi istişare toplantısı, önemli gelişmelere sahne oldu. Toplantı, Özbekistan Dışişleri Bakanlığı binasında gerçekleştirildi.

Toplantının Ayrıntıları

Toplantıya, Özbekistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Muzaffar Madrahimov ve Türkiye'den Dışişleri Bakan Yardımcısı Dr. Nuh Yılmaz eş başkanlık etti. Ayrıca, Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar, Dışişleri Bakanlığı'ndan Şener Cebeci ve Meltem Güney gibi üst düzey yetkililer de katıldı.

Görüşmelerin İçeriği

Toplantı basına kapalı olarak gerçekleştirildi ve taraflar, iki ülke arasındaki mevcut ilişkiler ile geleceği hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra, güncel uluslararası ve bölgesel gelişmelere ve çok taraflı işbirliği konularına da değinildi.

Özbekistan Dışişleri Bakanı ile Görüşme

Dışişleri Bakanı Dr. Nuh Yılmaz, Türkiye'nin uluslararası ilişkilerdeki katkılarını artırmak amacıyla Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyar Saidov ile de bir görüşme yaptı. Bu görüşmede, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) ve diğer çok taraflı platformlardaki işbirlikleri hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.