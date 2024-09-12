Türkiye ve Özbekistan Arasında Yeni İş Birliği Yol Haritası Belirlendi

Türkiye ve Özbekistan Arasında Yeni İş Birliği Yol Haritası

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Özbekistan arasında büyük bir işbirliğini pekiştiren yeni bir "yol haritası" üzerinde mutabık kalındığını duyurdu.

Toplantı Detayları

Taşkent'te düzenlenen toplantıda, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Özbek yetkililerle bir araya geldi.

Yol Haritasının İçeriği

Yol haritasının, siyasi işbirliği, ticaret, ekonomi, yatırım, savunma, güvenlik ve kültürel alanlar gibi birçok başlığı kapsadığı belirtildi. Ayrıca, terör, aşırıcılık, düzensiz göç ve kaçakçılık gibi bölgesel sorunlarla mücadele yolları da ele alındı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Görüşmelerin neticesinde iki ülke arasındaki somut işbirliğinin kurumsallaşması ve sistematik olarak sürdürülmesini sağlayacak bir yol haritası üzerinde mutabık kalındı" ifadeleri yer aldı.

Stratejik Ortaklığın Geliştirilmesi

Ayrıca, Özbekistan ile kapsamlı stratejik ortaklığın daha da güçlendirilmesi adına çalışmaların devam edeceği ifade edildi. Bu yeni adımlar, iki ülke arasındaki ilişkilerin derinleşmesi için önemli bir fırsat oluşturuyor.