Türkiye ve Özbekistan Kültürel Etkinliklerde Birleşiyor

Ortak Kültürel Etkinlikler İçin Adım Atıldı

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Türkiye ve Özbekistan'ın sinema, edebiyat, müzik ve sahne sanatları alanında ortak etkinlikler düzenleyeceğini açıkladı.

Mumcu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Özbekistan'da gerçekleştirilen Türkiye-Özbekistan Kültür Karma Komisyonu Toplantısı'na sanat kurumlarının genel müdürleriyle katılım sağladıklarını belirtti.

Verimli Görüşmeler Yapıldı

Mumcu, Özbek mevkidaşı Yusufion Usmanov ile gerçekleştirdikleri görüşmenin oldukça verimli geçtiğini ifade etti. Toplantıda, kültürel mirasın korunması, kültürel projelerin ortak yürütülmesi, sanatçı değişim programlarının geliştirilmesi ve kültür endüstrilerinin desteklenmesi gibi konular üzerine önemli işbirlikleri ele alındı.

Ayrıca, iki ülkenin kültürel zenginliklerinin paylaşılması ve ortak etkinlikler düzenlenmesi için somut adımlar atılmasının kararlaştırıldığını vurguladı. Mumcu, bu toplantının her iki ülke için hayırlı sonuçlar doğurmasını dileyerek, ilerleyen dönemlerde daha fazla proje ve etkinlik ile güçlü bağların pekiştirileceğine inandığını sözlerine ekledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.