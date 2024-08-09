Türkiye ve Pakistan'dan Tarım İşbirliği

Ticaret Bakanı Bolat, Pakistan'da Uluslararası Gıda ve Tarım Fuarı'nı Açtı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile birlikte Karaçi şehrinde 2. Uluslararası Gıda ve Tarım Fuarı (FOODAG'24) açılışını gerçekleştirdi.

Yenilikçi Tarım Teknolojileri ve İşbirliği Fırsatları

Bakan Bolat, açılışta yaptığı konuşmada, Türkiye'nin sahip olduğu yenilikçi tarım teknolojileri ve üretim gücünü vurgulayarak, "Türkiye ve Pakistan'daki firmalar, işbirliği yaparak bölgesel ve küresel pazarlarda daha güçlü bir konuma gelebilecektir,” dedi.

Gıda Güvenliği ve Sürdürülebilir Tarım Uygulamaları

Etkinlikte, gıda güvenliği ve sürdürülebilir tarım uygulamaları gibi konularda iki ülkenin ortak projeler geliştirme gerekliliğine de dikkat çekildi.

Bakan Bolat, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Pakistan'da yürüttüğü resmi temaslar hakkında bilgi sağlarak, etkinlikte iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendirmek için fırsatları değerlendirdiklerini belirtti.