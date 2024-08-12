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Türkiye ve Pakistan İlişkileri İslamabad'da Konuşuldu

Türkiye-Pakistan siyasi istişareleri İslamabad'da gerçekleşti, ikili ilişkiler güçlendirildi.

Yayın Tarihi: 12.08.2024 20:06
Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 20:06
Türkiye ve Pakistan İlişkileri İslamabad'da Konuşuldu

Türkiye-Pakistan İkili Siyasi İstişareleri İslamabad'da Yapıldı

Türkiye ve Pakistan arasındaki ilişkilerin derinleştirilmesi amacıyla İslamabad'da 'Türkiye-Pakistan İkili Siyasi İstişareleri' gerçekleştirildi. Toplantıya, Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz ve Pakistan Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Syrus Qazi başkanlık etti.

Görüşmelerin İçeriği

İkili görüşmelerde, yalnızca iki ülke arasındaki ilişkiler değil, aynı zamanda bölgesel ve uluslararası gelişmeler de masaya yatırıldı. Dışişleri Bakanlığı, sosyal medya platformu X'de bu konuya ilişkin detaylar paylaştı.

İkili İlişkilerin Güçlendirilmesi

Yılmaz, toplantının ardından Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile bir araya geldi. Bu görüşmede, Türkiye ve Pakistan arasındaki ilişkilerin daha da güçlendirilmesi konusundaki karşılıklı güçlü iradenin teyit edildiği belirtildi.

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