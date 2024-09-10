Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Türkiye ve Pakistan: Tarihi Kardeşlik Bağları

Ticaret Bakanı Bolat, Türkiye-Pakistan ilişkilerinin güçlendiğini ve iki ülkenin dostluğunun önemini vurguladı.

Yayın Tarihi: 10.09.2024 00:18
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 00:18
Türkiye ve Pakistan: Tarihi Kardeşlik Bağları

Ticaret Bakanı Bolat'tan Kritik Açıklamalar

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Pakistan Savunma Günü" etkinliğinde iki ülkenin dostluğuna vurgu yaptı.

Güçlü İlişkiler ve Ekonomik Hedefler

Bolat, "Türkiye ve Pakistan'ın halkları için istikrar, hızlı gelişme ve ekonomik başarı yolunda ilerlemeye inanıyoruz" dedi. Türkiye'nin, Pakistan'a olan dostluğunun ve mücadeleci ruhunun tarih boyunca sürdüğünü sıklıkla belirtti.

Uluslararası İşbirliği ve Askeri Destek

Genelkurmay Başkanı Metin Gürak da iki ülkenin birlikte hareket etmesinin önemine dikkat çekerek, "Kederde ve kıvançta beraberiz" ifadesini kullandı. Ayrıca, Pakistan'ın Türkiye'ye olan destanıklığına da vurgu yapıldı.

Büyükelçi Cüneyd’in Önemi

Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yusuf Cüneyd, barış ve dayanıklılık vurgusunu yaparak dünyada barış için yürütülen çabalara destek verdiklerini ifade etti.

Etkinlik, Ankara Valisi Vasip Şahin ve diğer üst düzey yetkililerin katılımıyla devam etti. Her iki ülke de, tarih boyunca süregelen bağlara ve ortak hedeflere sahip olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

İLGİLİ HABERLER

EBYU İŞKUR Üzerinden 40 Yaş Altı Kadın/ErkekTemizlik Personeli Alım İlanını Az Önce Açtı

Fiat Egea İçin Eylül Ayı Özel Kredi Kampanyası: %2,99 Faiz ve Esnek Ödeme Seçenekleriyle Aracınıza Kavuşun

Real Madrid'de Arda Güler Krizi: Sakıncalı Durumlar

10 Eylül 2024 Salı günlük burç yorumları! Aşk, para, iş ve sağlık falı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Real Madrid'de Arda Güler Krizi: Sakıncalı Durumlar

Kıyı Emniyeti KPSS'li ve KPSS'siz Yüksek Maaş ile Personel Alımı Yapacak! Başvuru Şartları ve Tarihleri Açıklandı

Çinli Otomobil Devi BYD, 2025 Han Sedan Modelini Tanıttı: Fiyat ve Teknolojisi ile TOGG T10x'e Rakip Oldu

10 Eylül 2024 Salı günlük burç yorumları! Aşk, para, iş ve sağlık falı

Asgari Ücret 2025'te OVP Etkisi ile Yeniden Belirleniyor

Emekli maaş zammı ile promosyon yarışı kızıştı

O İlde 77 Bin Liraya Tarla İhalesi

TOKİ'den Yeni Konut Satışı: 2+1 ve 3+1 Daireler İle Ev Sahibi Olun!

Yapı Kredi'den 1050 TL'ye Kadar İndirim Fırsatı!

EBYU İŞKUR Üzerinden 40 Yaş Altı Kadın/ErkekTemizlik Personeli Alım İlanını Az Önce Açtı

Akbank’tan Rekor Değerde Promosyon Ödemesi

Fiat Egea İçin Eylül Ayı Özel Kredi Kampanyası: %2,99 Faiz ve Esnek Ödeme Seçenekleriyle Aracınıza Kavuşun