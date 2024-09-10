Türkiye ve Pakistan: Tarihi Kardeşlik Bağları

Ticaret Bakanı Bolat'tan Kritik Açıklamalar

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Pakistan Savunma Günü" etkinliğinde iki ülkenin dostluğuna vurgu yaptı.

Güçlü İlişkiler ve Ekonomik Hedefler

Bolat, "Türkiye ve Pakistan'ın halkları için istikrar, hızlı gelişme ve ekonomik başarı yolunda ilerlemeye inanıyoruz" dedi. Türkiye'nin, Pakistan'a olan dostluğunun ve mücadeleci ruhunun tarih boyunca sürdüğünü sıklıkla belirtti.

Uluslararası İşbirliği ve Askeri Destek

Genelkurmay Başkanı Metin Gürak da iki ülkenin birlikte hareket etmesinin önemine dikkat çekerek, "Kederde ve kıvançta beraberiz" ifadesini kullandı. Ayrıca, Pakistan'ın Türkiye'ye olan destanıklığına da vurgu yapıldı.

Büyükelçi Cüneyd’in Önemi

Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yusuf Cüneyd, barış ve dayanıklılık vurgusunu yaparak dünyada barış için yürütülen çabalara destek verdiklerini ifade etti.

Etkinlik, Ankara Valisi Vasip Şahin ve diğer üst düzey yetkililerin katılımıyla devam etti. Her iki ülke de, tarih boyunca süregelen bağlara ve ortak hedeflere sahip olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.