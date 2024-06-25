Bist 100
10.679,98 0%
DOLAR
32,96 0,15%
EURO
35,38 -0,03%
ALTIN
2.443,23 -0,57%

Türkiye ve Romanya Savunma Bakanları İstanbul'da stratejik görüşmeler yaptı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Romanya Savunma Bakanı Angel Tilvar, İstanbul'da bir araya gelerek TCG ALEMDAR kurtarma gemisi ve İstanbul Tersanesi'nde stratejik incelemelerde bulundu.

Yayın Tarihi: 25.06.2024 21:23
Güncelleme Tarihi: 25.06.2024 21:23
Türkiye ve Romanya Savunma Bakanları İstanbul'da stratejik görüşmeler yaptı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Romanya Savunma Bakanı Angel Tilvar ile İstanbul'da önemli bir buluşmaya imza attı. İki bakan, İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda gerçekleşen ziyaretleri sırasında TCG ALEMDAR kurtarma gemisinin çalışmalarını yakından inceledi. 

Romanyalı mevkidaşı Tilvar, Dizayn Proje Ofisi'nde yapılan çalışmalar hakkında detaylı bilgi aldı. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun da katıldığı ziyaret, Türkiye-Romanya savunma iş birliğinin güçlenmesine yönelik önemli adımların atıldığı bir platform sağladı.

İLGİLİ HABERLER

Oh çektirtecek gelişme! Erdoğan onayı vermeyince vergi paketinden çıkartıldı!

Gram altın o tarihte ok gibi fırlayacak! Elinde TL'si olana acil uyarı geldi!

Temizlik yaparken bunları sakın kullanmayın! Resmen ölüm saçıyor

Bakanlık o duruma da el attı! 1500 TL sosyal yardım sağlanıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
6
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak
7
KPSS'den düşük puan alanlara iş kapısı açıldı! Bakanlık çok sayıda personel alımı yapacak

Temizlik yaparken bunları sakın kullanmayın! Resmen ölüm saçıyor

Gram altın almayan bin pişman olacak! Uzmanından son alın fırsatı için flaş tarih

Araç sahiplerinin haberi bile yok! Bunu yaptırmayana 32 bin TL ceza kesilecek!

Mantığınızı mı yoksa duygularınızı mı kullanıyorsunuz hemen öğrenin! Tek saati seçerek başlayın

Gram altın o tarihte ok gibi fırlayacak! Elinde TL'si olana acil uyarı geldi!

Bu ürünler sadece internete özel! Piyasadan 5000 TL ucuza iPhone 15 satılacak!

Kripto para hesabı olanlar yandı! Hemen hesabınızı kontrol edin: Paranız buhar olmuş olabilir

Kiracıları köşeye sıkıştıran karar! Bir de bunun cezasını ödeyecekler

Bakanlık o duruma da el attı! 1500 TL sosyal yardım sağlanıyor

O bankadan emekli maaşı alan yaşadı! Tek başvuruyla 16.700 TL nakit avans hazır!

Oh çektirtecek gelişme! Erdoğan onayı vermeyince vergi paketinden çıkartıldı!

Sıfır otomobilde faiz sıfırlandı! Bu modeller faizsiz kapış kapış satılıyor