Türkiye ve Romanya Savunma Bakanları İstanbul'da stratejik görüşmeler yaptı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Romanya Savunma Bakanı Angel Tilvar ile İstanbul'da önemli bir buluşmaya imza attı. İki bakan, İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda gerçekleşen ziyaretleri sırasında TCG ALEMDAR kurtarma gemisinin çalışmalarını yakından inceledi.
Romanyalı mevkidaşı Tilvar, Dizayn Proje Ofisi'nde yapılan çalışmalar hakkında detaylı bilgi aldı. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun da katıldığı ziyaret, Türkiye-Romanya savunma iş birliğinin güçlenmesine yönelik önemli adımların atıldığı bir platform sağladı.