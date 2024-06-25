Türkiye ve Romanya Savunma Bakanları İstanbul'da stratejik görüşmeler yaptı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Romanya Savunma Bakanı Angel Tilvar, İstanbul'da bir araya gelerek TCG ALEMDAR kurtarma gemisi ve İstanbul Tersanesi'nde stratejik incelemelerde bulundu.