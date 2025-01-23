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Türkiye ve Ruanda Arasında Medya ve İletişim Mutabakatı İmzalandı

Türkiye ve Ruanda, medya ve iletişim alanında bilgi alışverişini artırmak için mutabakat zaptı imzaladı.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 20:52
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 20:52
Türkiye ve Ruanda Arasında Medya ve İletişim Mutabakatı İmzalandı

Medya ve İletişimde Yeni Bir Adım

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye ile Ruanda arasında yapılan medya ve iletişim mutabakatına dair önemli açıklamalarda bulundu. Altun, imzalanan mutabakatın, iki ülke arasında bilgi ve deneyim alışverişini artırmayı hedeflediğini belirtti.

İmzalar Atıldı

Altun, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame huzurunda mutabakat zaptının imzalandığını duyurdu. Altun, bu önemli adımın her iki ülke için de hayırlı olmasını diledi.

Altun’un açıklamalarında, “Ülkelerimiz arasında medya ve iletişim alanlarında bilgi ve deneyim alışverişini artırmayı amaçladığımız bu mutabakat zaptının hayırlı olmasını diliyorum,” ifadeleri dikkat çekti.

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