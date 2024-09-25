Türkiye ve Rus İş Dünyası Antalya'da Buluştu

2. Türk-Rus İş Dünyası Buluşmaları Antalya'da

Türkiye ile Rusya arasındaki ticari ilişkileri geliştirmek ve iş birliği fırsatlarını artırmak amacıyla düzenlenen "2. Türk-Rus İş Dünyası Buluşmaları", Antalya'da gerçekleştirildi.

Program Detayları

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Moskova Bölgesi Yönetimi, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ve Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANSİAD) işbirliğiyle düzenlenen etkinlik, şehrin önde gelen otellerinden birinde yapıldı.

Önemli İsimler Bir Araya Geldi

Etkinliğe katılanlar arasında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Moskova Hükümeti Bakanı Sergey Cheremin, Moskova Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Vladislav Mischenko, ATSO Başkanı Yusuf Hacısüleyman, ANSİAD Başkanı Ercan Özbek, ve Rusya Federasyonu Antalya Başkonsolosu Sergey Vetrik yer aldı.

Antalya'nın Rolü Aydınlatıldı

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, konuşmasında Türkiye-Rusya ilişkilerinin köklü bir geçmişe dayandığını belirtti. Son yıllarda artan turizm faaliyetlerinin, Antalya'nın bu ilişkilerin gelişimindeki rolünü vurguladı.

Turizm ve Ekonomik İlişkiler

Böcek, 2024 yılı sonuna kadar Antalya'nın 2 milyon 642 bin Rus turist ağırlayacağını ifade ederek, "Kentimize gelen yabancı misafirlerin arasında Rusya ilk sırada. Dört ziyaretçiden biri Rus vatandaşıdır," dedi.

Gelecek Vizyonu

Gelecek süreçte başarılı ortak çalışmalar yürütmeyi hedeflediklerini dile getiren Böcek, "Sürdürülebilir turizm, akıllı şehir çözümleri, enerji, ulaşım ve eğitim gibi alanlarda işbirliğimize devam etmek istiyoruz," diyerek ortak projelere destek verme taahhüdünde bulundu.

Ekonomi ve İşbirliği Görüşmeleri

Etkinlikte, Moskova ve Antalya'daki eğitim kurumları ve iş dünyası temsilcileri bir araya gelerek iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri güçlendirme yollarını tartıştı.

Türkiye ve Rusya arasındaki ticari bağları güçlendirmeyi, işbirliği olanaklarını artırmayı amaçlayan "2. Türk-Rus İş Dünyası Buluşmaları" Antalya'da gerçekleştirildi. Program Büyükşehir Belediyesi, Moskova Bölgesi Yönetimi, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ile Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANSİAD) işbirliğiyle kentteki bir otelde düzenlendi.

Türkiye ve Rusya arasındaki ticari bağları güçlendirmeyi, işbirliği olanaklarını artırmayı amaçlayan "2. Türk-Rus İş Dünyası Buluşmaları" Antalya'da gerçekleştirildi. Program Büyükşehir Belediyesi, Moskova Bölgesi Yönetimi, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ile Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANSİAD) işbirliğiyle kentteki bir otelde düzenlendi.

Türkiye ve Rusya arasındaki ticari bağları güçlendirmeyi, işbirliği olanaklarını artırmayı amaçlayan "2. Türk-Rus İş Dünyası Buluşmaları" Antalya'da gerçekleştirildi. Program Büyükşehir Belediyesi, Moskova Bölgesi Yönetimi, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ile Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANSİAD) işbirliğiyle kentteki bir otelde düzenlendi.

Türkiye ve Rusya arasındaki ticari bağları güçlendirmeyi, işbirliği olanaklarını artırmayı amaçlayan "2. Türk-Rus İş Dünyası Buluşmaları" Antalya'da gerçekleştirildi. Program Büyükşehir Belediyesi, Moskova Bölgesi Yönetimi, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ile Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANSİAD) işbirliğiyle kentteki bir otelde düzenlendi.