Türkiye ve Rusya Arasında Barış Pınarı'nda Birleşik Kara Devriyesi Yeniden Başladı

Birleşik Kara Devriyesi Yeniden Başladı

Millî Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Türkiye ile Rusya arasında Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde yürütülen Birleşik Kara Devriyesi'nin bugün itibarıyla yeniden başladığı bildirildi.

Devriye Faaliyetleri Hakkında

5 Ekim 2023 tarihinde güvenlik gerekçeleriyle durdurulan bu devriyenin, taraflar arasındaki iş birliklerini güçlendirmek amacıyla devam edeceği ifade edildi.

Karşılıklı güvenliğin sağlanması adına yapılan bu tür faaliyetler, her iki ülke için önemli bir stratejik adım olarak değerlendirilmektedir.