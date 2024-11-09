DOLAR
34,38 -0,03%
EURO
36,84 0,01%
ALTIN
2.969,82 0,01%
BITCOIN
2.624.859,25 0,29%

Türkiye ve Rusya Arasında Şehircilik Alanında Mutabakat Zaptı İmzalandı

Kahire'de düzenlenen 12. Dünya Kentsel Forumu'nda Türkiye ile Rusya arasında şehircilik alanında mutabakat zaptı imzalandı.

Yayın Tarihi: 09.11.2024 15:21
Güncelleme Tarihi: 09.11.2024 15:21
Türkiye ve Rusya Arasında Şehircilik Alanında Mutabakat Zaptı İmzalandı

Kahire'de Tarihi Anlaşma

Mısır'ın başkenti Kahire'de gerçekleştirilen 12. Dünya Kentsel Forumu'nda, Türkiye ile Rusya arasında şehircilik alanında önemli bir mutabakat zaptı imzalandı.

Türkiye'yi Temsil Eden İsim

Foruma Türkiye'yi temsilen katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, gençlerin sürdürülebilir kentleşmedeki rolüne vurgu yaptı. Bulut, Türkiye'nin ulusal bayramlarla, çocuklara ve gençlere verdiği değeri hatırlattı.

Yeşil ve Dirençli Kentler Hedefi

Bulut, Türkiye'de yürütülen Sıfır Atık projesi ile Çevre ve Çocuk Akademisi gibi eğitim projelerine dikkati çekti. Bu projelerle, daha yeşil ve dirençli kentler oluşturma amacı güdülüyor.

BM Habitat Yeni Kentsel Gündemi

Foruma katılan Bulut, Bakanlar Yuvarlak Masa Toplantısı'nda Türkiye'nin yeterli barınma sağlama hedefleri ve konut ile sürdürülebilir kentleşme alanındaki gelişmelere değindi. Birleşmiş Milletler Habitat Yeni Kentsel Gündemi çerçevesindeki faaliyetlerin önemine vurgu yaptı.

İş Birliği ve Ortak Projeler

Toplantının ardından Ömer Bulut, Rusya İnşaat, Konut ve Kamu Hizmetleri Bakan Yardımcısı Nikita Stasishin ile bir araya geldi. Görüşme sırasında Türkiye ile Rusya arasındaki iş birliği ön plana çıkarken, şehircilik alanında yapılması planlanan ortak çalışmalara ilişkin mutabakat zaptı imzalandı.

Bu mutabakat ile iki ülkenin, sürdürülebilir kentleşme ve şehircilik alanındaki deneyimlerini ve teknik bilgi birikimlerini paylaşmayı hedeflediği ifade edildi.

İLGİLİ HABERLER

Kamudan emekliye 4500 TL ödeme çıktı! Kasım boyunca süregelecek

Asgari ücretli haricinde zamdan etkilenecek milyonlarca kişi açıklandı! Ocak ayında gelecek

2025 gelmeden zamları bir bir geliyor! Sabah açıklandı cepleri fena yakıyor

KYK bursu mu - KYK kredisi mi? KYK kredisi faizli mi geri ödenecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Geleceğin Akademisyenleri İklim Değişikliği Konusunda Bilinçlendiriliyor
2
Bakan Yerlikaya, Balıkesir'de Ruhsatsız Silah Yasası ve Güvenlik Operasyonlarını Değerlendirdi
3
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Azerbaycan'ın Devlet Bayrak Günü'nü Kutladı
4
Taksim Meydanı'nda Su Borusu Patladı, Metro İstasyonu Etkilendi
5
Trevi Çeşmesi'nde Portatif Yürüyüş Yolu Açıldı
6
Türkiye, Pakistan'daki Terör Saldırısını Şiddetle Kınadı
7
İsrail'in Gazze'deki Soykırımı ve Spor Dünyasının Sessizliği

Gülümseten Kasım Kampanyası: Bu ürünlere bakmayan binlerce lira kaybedecek

Cuma akşamı onların günü! IBAN’a bakan kazanacak

Ortak Türk Alfabesi uzlaşısı geldi! Yeni alfabe kullanılmaya başlayacak

Kamudan emekliye 4500 TL ödeme çıktı! Kasım boyunca süregelecek

Asgari ücretli haricinde zamdan etkilenecek milyonlarca kişi açıklandı! Ocak ayında gelecek

Tek tek hesaplandı! Trump’ın başkan seçilmesi Türkiye ekonomisini zora sokacak

2025 gelmeden zamları bir bir geliyor! Sabah açıklandı cepleri fena yakıyor

Doğu Ekspresi bileti almak isteyenler dikkat! Tarihler verildi

KYK bursu mu - KYK kredisi mi? KYK kredisi faizli mi geri ödenecek

Cumhuriyet tarihinin en geniş TOKİ projesi! Bu sabah 81 ilde resmen başvurular başladı!

Araç sahibi olanı dara sokacaklar! Ocak’ta o ücrete de yüzde 43 zam

SSK, Bağkur ve 4C’liyi bekleyen Ocak sürprizi nihayet ortaya çıktı! OVP’deki hesaplar çarşıya uymayacak