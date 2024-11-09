Türkiye ve Rusya Arasında Şehircilik Alanında Mutabakat Zaptı İmzalandı

Kahire'de Tarihi Anlaşma

Mısır'ın başkenti Kahire'de gerçekleştirilen 12. Dünya Kentsel Forumu'nda, Türkiye ile Rusya arasında şehircilik alanında önemli bir mutabakat zaptı imzalandı.

Türkiye'yi Temsil Eden İsim

Foruma Türkiye'yi temsilen katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, gençlerin sürdürülebilir kentleşmedeki rolüne vurgu yaptı. Bulut, Türkiye'nin ulusal bayramlarla, çocuklara ve gençlere verdiği değeri hatırlattı.

Yeşil ve Dirençli Kentler Hedefi

Bulut, Türkiye'de yürütülen Sıfır Atık projesi ile Çevre ve Çocuk Akademisi gibi eğitim projelerine dikkati çekti. Bu projelerle, daha yeşil ve dirençli kentler oluşturma amacı güdülüyor.

BM Habitat Yeni Kentsel Gündemi

Foruma katılan Bulut, Bakanlar Yuvarlak Masa Toplantısı'nda Türkiye'nin yeterli barınma sağlama hedefleri ve konut ile sürdürülebilir kentleşme alanındaki gelişmelere değindi. Birleşmiş Milletler Habitat Yeni Kentsel Gündemi çerçevesindeki faaliyetlerin önemine vurgu yaptı.

İş Birliği ve Ortak Projeler

Toplantının ardından Ömer Bulut, Rusya İnşaat, Konut ve Kamu Hizmetleri Bakan Yardımcısı Nikita Stasishin ile bir araya geldi. Görüşme sırasında Türkiye ile Rusya arasındaki iş birliği ön plana çıkarken, şehircilik alanında yapılması planlanan ortak çalışmalara ilişkin mutabakat zaptı imzalandı.

Bu mutabakat ile iki ülkenin, sürdürülebilir kentleşme ve şehircilik alanındaki deneyimlerini ve teknik bilgi birikimlerini paylaşmayı hedeflediği ifade edildi.