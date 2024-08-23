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Türkiye ve Rusya'nın Barış Pınarı Bölgesi'ndeki Birleşik Kara Devriyesi Yeniden Başladı

Türk ve Rus askeri birlikleri, Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde birleşik kara devriyesini yeniden başlatıyor.

Yayın Tarihi: 23.08.2024 17:47
Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 17:47
Türkiye ve Rusya'nın Barış Pınarı Bölgesi'ndeki Birleşik Kara Devriyesi Yeniden Başladı

Birleşik Kara Devriye Faaliyetleri Yeniden Başlıyor

Türkiye ve Rusya'nın, Suriye'nin kuzeyinde bulunan Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde yürüttüğü birleşik kara devriyesi tekrar hayata geçirildi. Milli Savunma Bakanlığı, devriye çalışmalarının güvenlik durumu nedeni ile durdurulmuş olmasına rağmen yeniden başlatıldığını duyurdu.

Geçmiş ve Gelecek Faaliyetler

Bakanlığın açıklamasına göre, 5 Ekim 2023 itibarıyla toplamda 344 birleşik kara devriyesi gerçekleştirilmişti. Geçici olarak durdurulan bu faaliyetler, 22 Ağustos 2024'te 4 araç ve 24 personel ile tekrar başlamıştır.

Hedefler ve İşbirliği

Birleşik kara devriyesinin amacı, Türkiye’nin sınır güvenliğini sağlamak, bölgede istikrarı tesis etmek ve Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG-SDG'ye ait yapıları tespit etmektir. Türk-Rus işbirliği ile terörle mücadelede daha etkili bir yaklaşım sergileneceği ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, birleşik devriye faaliyetlerinin devam etmesi planlanmaktadır.

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