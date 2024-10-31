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Türkiye ve Senegal Arasında Beş Anlaşma İmzalandı

Türkiye ve Senegal, stratejik işbirliği alanında beş önemli anlaşma imzaladı.

Yayın Tarihi: 31.10.2024 17:03
Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 17:29
Türkiye ve Senegal Arasında Beş Anlaşma İmzalandı

Türkiye-Senegal İşbirliği Anlaşmaları

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Senegal Cumhurbaşkanı Beşir Cuma Fay, önemli bir zirvede bir araya gelerek iki ülke arasında 5 mutabakat imzaladılar. Bu anlaşmalar, iki ülkenin işbirliğini güçlendirmeyi hedefliyor.

İmzalanan Anlaşmalar

Görüşmelerin ardından açıklanan anlaşmalar şunlardır:

  • Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Kurulmasına İlişkin Mutabakat Protokolü: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Senegal Cumhurbaşkanı Fay tarafından imzalandı.
  • Şehircilik Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Senegal Şehir Planlama Bakanı Balla Moussa Fofana tarafından imzalandı.
  • Enerji ve Hidrokarbonlar Alanlarında Mutabakat Zaptı: Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar ile Yassine Fall tarafından oluşturuldu.
  • Tarımsal Mekanizasyon Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı: Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı ile Mabouba Diagne tarafından imzalandı.
  • Yükseköğretim Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı: Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar ve Yassine Fall tarafından onaylandı.

Bu anlaşmalar, Türkiye ile Senegal arasındaki ilişkileri pekiştirerek, çeşitli alanlarda işbirliğini artırmayı amaçlıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Senegal Cumhurbaşkanı Beşir Cuma Fay huzurunda, iki ülke...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Senegal Cumhurbaşkanı Beşir Cuma Fay huzurunda, iki ülke arasında 5 anlaşma imzalandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve Senegal Tarım, Gıda Egemenliği ve Hayvancılık Bakanı Mabouba Diagne, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Senegal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tarımsal Mekanizasyon Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı"nı imzaladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Senegal Cumhurbaşkanı Beşir Cuma Fay huzurunda, iki ülke...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Senegal Cumhurbaşkanı Beşir Cuma Fay huzurunda, iki ülke arasında 5 anlaşma imzalandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve Senegal Tarım, Gıda Egemenliği ve Hayvancılık Bakanı Mabouba Diagne, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Senegal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tarımsal Mekanizasyon Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı"nı imzaladı.

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