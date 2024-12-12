Türkiye ve Somali Arasında Yeni Yargı Anlaşmaları İmzalandı

Türkiye ile Somali Arasında Yargı Anlaşmaları İmzalandı

Türkiye ve Somali arasında, cezai konularda adli yardımlaşma ve hükümlü nakli anlaşmaları imzalandı. Anlaşmalar, adli işbirliğinin kurumsal bir yapıya dönüşmesini sağlayacak önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Adalet Bakanı Tunç'un Açıklamaları

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Somali Adalet ve Anayasal İşler Bakanı Hassan Moallin Muhamoud Sheikhali ile gerçekleştirdiği görüşmede, bu ziyaretin iki ülke arasındaki hukuki konularda fikir alışverişine olanak tanıdığını belirtti. Tunç, Somali halkının Türk milletinin gönlünde özel bir yer edindiğini ifade etti.

Tunç ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2011'deki Somali ziyareti sonrasındaki gelişmelere ve Türkiye'nin, Somali'nin güvenliğini güçlendirmek adına attığı adımlara dikkat çekti.

Somali ile Stratejik İlişkiler

Türkiye-Somali ilişkilerinin son derece stratejik bir niteliğe ulaştığını vurgulayan Bakan Tunç, yardımların 1 milyar ABD dolarını aştığını, son olarak yaklaşık 3 bin ton insani yardım malzemesinin Somali'ye gönderildiğini açıkladı.

İmzalanan Anlaşmaların Önemi

Türkiye ile Somali arasında, adli işbirliği anlaşmalarının mütekabiliyet ilkesine göre gerçekleştirildiğini anlatan Tunç, şimdi de cezai konularda adli yardımlaşma ve hükümlü nakli anlaşmalarının imzalanmış olmasının önemine dikkat çekti. Anlaşmaların her iki ülke için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Somalili Bakanın Yorumları

Somali Adalet Bakanı Sheikhali de, göreve geldiği günden bu yana Türkiye ile ilişkilerin geliştirilmesine öncelik verdiğini dile getirerek, bu anlaşmaların iki ülke arasındaki işbirliğini daha da güçlendireceğini belirtti.

Konuşmaların ardından, Bakan Tunç ve Bakan Sheikhali, uyuşmazlıkların çözümüne yönelik önemli adımlar atan anlaşmalara imza attılar.

Türkiye ile Somali arasında "Hükümlü Nakli" ve "Cezai Konularda Adli Yardımlaşma" anlaşmaları imzalandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç (sol 4), resmi ziyaret kapsamında Türkiye'de bulunan Somali Adalet ve Anayasal İşler Bakanı Hassan Moallin Muhamoud Sheikali (sağ 2) ve beraberindeki heyetle Adalet Bakanlığı'nda bir araya geldi.

Türkiye ile Somali arasında "Hükümlü Nakli" ve "Cezai Konularda Adli Yardımlaşma" anlaşmaları imzalandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç (sol 4), resmi ziyaret kapsamında Türkiye'de bulunan Somali Adalet ve Anayasal İşler Bakanı Hassan Moallin Muhamoud Sheikali (sağ 2) ve beraberindeki heyetle Adalet Bakanlığı'nda bir araya geldi.