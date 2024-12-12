DOLAR
34,86 -0,03%
EURO
36,73 -0,32%
ALTIN
3.040,37 0,2%
BITCOIN
3.496.819,08 1%

Türkiye ve Somali Arasında Yeni Yargı Anlaşmaları İmzalandı

Türkiye, Somali ile adli işbirliğini güçlendirmek için iki önemli yargı anlaşması imzaladı.

Yayın Tarihi: 12.12.2024 14:22
Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 14:33
Türkiye ve Somali Arasında Yeni Yargı Anlaşmaları İmzalandı

Türkiye ile Somali Arasında Yargı Anlaşmaları İmzalandı

Türkiye ve Somali arasında, cezai konularda adli yardımlaşma ve hükümlü nakli anlaşmaları imzalandı. Anlaşmalar, adli işbirliğinin kurumsal bir yapıya dönüşmesini sağlayacak önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Adalet Bakanı Tunç'un Açıklamaları

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Somali Adalet ve Anayasal İşler Bakanı Hassan Moallin Muhamoud Sheikhali ile gerçekleştirdiği görüşmede, bu ziyaretin iki ülke arasındaki hukuki konularda fikir alışverişine olanak tanıdığını belirtti. Tunç, Somali halkının Türk milletinin gönlünde özel bir yer edindiğini ifade etti.

Tunç ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2011'deki Somali ziyareti sonrasındaki gelişmelere ve Türkiye'nin, Somali'nin güvenliğini güçlendirmek adına attığı adımlara dikkat çekti.

Somali ile Stratejik İlişkiler

Türkiye-Somali ilişkilerinin son derece stratejik bir niteliğe ulaştığını vurgulayan Bakan Tunç, yardımların 1 milyar ABD dolarını aştığını, son olarak yaklaşık 3 bin ton insani yardım malzemesinin Somali'ye gönderildiğini açıkladı.

İmzalanan Anlaşmaların Önemi

Türkiye ile Somali arasında, adli işbirliği anlaşmalarının mütekabiliyet ilkesine göre gerçekleştirildiğini anlatan Tunç, şimdi de cezai konularda adli yardımlaşma ve hükümlü nakli anlaşmalarının imzalanmış olmasının önemine dikkat çekti. Anlaşmaların her iki ülke için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Somalili Bakanın Yorumları

Somali Adalet Bakanı Sheikhali de, göreve geldiği günden bu yana Türkiye ile ilişkilerin geliştirilmesine öncelik verdiğini dile getirerek, bu anlaşmaların iki ülke arasındaki işbirliğini daha da güçlendireceğini belirtti.

Konuşmaların ardından, Bakan Tunç ve Bakan Sheikhali, uyuşmazlıkların çözümüne yönelik önemli adımlar atan anlaşmalara imza attılar.

Türkiye ile Somali arasında "Hükümlü Nakli" ve "Cezai Konularda Adli Yardımlaşma" anlaşmaları...

Türkiye ile Somali arasında "Hükümlü Nakli" ve "Cezai Konularda Adli Yardımlaşma" anlaşmaları imzalandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç (sol 4), resmi ziyaret kapsamında Türkiye'de bulunan Somali Adalet ve Anayasal İşler Bakanı Hassan Moallin Muhamoud Sheikali (sağ 2) ve beraberindeki heyetle Adalet Bakanlığı'nda bir araya geldi.

Türkiye ile Somali arasında "Hükümlü Nakli" ve "Cezai Konularda Adli Yardımlaşma" anlaşmaları...

Türkiye ile Somali arasında "Hükümlü Nakli" ve "Cezai Konularda Adli Yardımlaşma" anlaşmaları imzalandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç (sol 4), resmi ziyaret kapsamında Türkiye'de bulunan Somali Adalet ve Anayasal İşler Bakanı Hassan Moallin Muhamoud Sheikali (sağ 2) ve beraberindeki heyetle Adalet Bakanlığı'nda bir araya geldi.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sözleşmeli Personel Alım İlanı! İşte Başvuru Tarihleri

ŞOK 18 Aralık 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Yayımlandı! Yılbaşı Hazırlıkları İçin Fırsatlar

Eric Trump: Bitcoin Gelecekte 1 Milyon Dolar Olacak

Halkbank'tan Yılbaşı Öncesi 2.000 TL Alışveriş Desteği!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Peskov: Macaristan’ın Ateşkes Teklifi Ukrayna tarafından Reddedildi
2
Ege Denizi'nde 4,4 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
3
Kars ve Ağrı'da Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi
4
Biden, Affettiği Oğluyla Gündemde: 39 Kişiye Daha Af
5
Hun Sen: Türkiye'nin Diplomatik Çabaları Uluslararası Barış İçin Değerli
6
AB, Etiyopya ile Somali Anlaşmasını ve Türkiye'nin Rolünü Destekliyor
7
Milli Eğitim Bakanlığı, 'Ailemle Eğitim Yolculuğum' Projesini Duyurdu

Emlak Konut, Satış Koşullarını Güncelledi: İhale Süreci Artık Daha Kolay!

Emlak Konut GYO'dan Yatırımcılar İçin Cazip İhale Fırsatları

VakıfBank'tan Emeklilere Özel Ödeme: Ocak Ayında Ek Ödeme Fırsatı

Halkbank'tan Yılbaşı Öncesi 2.000 TL Alışveriş Desteği!

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sözleşmeli Personel Alım İlanı! İşte Başvuru Tarihleri

Yapı Kredi'den 66.000 TL Promosyon Müjdesi: Müjde Geldi

4 Ocak'ta Akaryakıta ÖTV Zammı Geliyor: Cebimizi Etkileyecek Artışlar

MediaMarkt 'Şahane Kasım' Döneminde En Çok Satan Ürünleri Hangileri Oldu? İşte Detayları

Roborock, Qrevo Curv ile Çok Yakında Türkiye Pazarına Girmeye Hazırlanıyor

Eric Trump: Bitcoin Gelecekte 1 Milyon Dolar Olacak

ŞOK 18 Aralık 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Yayımlandı! Yılbaşı Hazırlıkları İçin Fırsatlar

13 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları: Duygusal Denge Arayışı